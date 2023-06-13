إصابة 22 جنديا أميركيا بجروح بحادث مروحية في شمال شرق سورية

القاهرة - بوابة الوسط

أصيب 22 جنديا أميركيا بجروح متفاوتة جراء حادث مروحية في شمال شرق سورية، وفق ما أعلنت القيادة المركزية للجيش الأميركي (سنتكوم) الثلاثاء، من دون أن تذكر ملابساته.

وأوردت «سنتكوم» في بيان: «في 11 يونيو، أدى حادث تعرضت له طائرة مروحية في شمال شرق سورية إلى إصابة 22 جنديا أميركيا بدرجات متفاوتة»، وفق وكالة «فرانس برس».

سبب الحادث قيد التحقيق

جرى نقل عشرة من المصابين خارج منطقة عمليات القيادة المركزية، لتلقي الرعاية في مرافق صحية متقدمة، وفق البيان.

وقالت «سنتكوم»: «سبب الحادث ما زال قيد التحقيق، على الرغم من عدم الإبلاغ عن نيران معادية».

من النادر إعلان حوادث مماثلة في سورية، حيث تنتشر قوات التحالف الدولي، وأبرزها القوات الأميركية، في مناطق نفوذ القوات الكردية وحلفائها بشمال شرق سورية وشرقها.

كما توجد القوات الأميركية في قاعدة التنف جنوبا، الواقعة قرب الحدود الأردنية - العراقية.

وقد تعرضت قواعد أميركية لاستهداف متكرر خلال العام الأخير، تقف خلايا تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية خلف بعضها، بينما توجّه أصابع الاتهام في بعضها الآخر إلى مجموعات مسلحة موالية لطهران.

تشهد سورية منذ العام 2011 نزاعا داميا متشعب الأطراف، تسبب منذ اندلاعه في مقتل أكثر من نصف مليون شخص، ودمار هائل في البنى التحتية، ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.