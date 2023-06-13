3 قتلى وإجلاء الآلاف جراء أمطار غزيرة في كوبا

القاهرة - بوابة الوسط

لقى ثلاثة أشخاص حتفهم في كوبا جراء أمطار غزيرة تنهمر منذ عدة أيام على شرق البلاد ووسطها، متسببة في أضرار مادية جسيمة، وإجلاء آلاف الأشخاص، على ما أعلنت السلطات الإثنين.

بدأت الأمطار الخميس، وتراجعت غزارتها الإثنين. غير أن عمليات الإغاثة تتواصل في عدد من مقاطعات شرق كوبا، منها هولغوين وكاماغوي وغرانما وسانتياغو ولاس توناس. كما في محافظة سانكتي سبيريتوس في الوسط، وفق وكالة «فرانس برس».

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وأعلن الدفاع المدني في كاماغوي، الإثنين في بيان، العثور على جثة رجل يبلغ 56 عاما عند سدّ. كما يجري التحقيق في وفاة رجل آخر يبلغ 67 عاما.

إجلاء 7500 شخص من منازلهم

وفي غرانما، جرى إجلاء نحو 7500 شخص من منازلهم، بينما اجتاحت المياه نحو 700 هكتار من الأراضي المزروعة في لاس توناس.

وأفادت سلطات غرانما، الجمعة، بغرق رجل ستيني، في حين وعد الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل الأحد «سننهض، ولن ننسى أحدا».

وقد لحقت الأضرار بجسور وطرقات وشبكات صرف صحي، وتوقفت رحلات القطارات المتوجهة من هافانا إلى شرق البلاد.