خلال زيارته فنزويلا.. رئيس إيران يؤكد الصداقة بين البلدين في وجه أعداء مشتركين

القاهرة - بوابة الوسط

صرح الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بأن بلاده تجمعها صداقة مع فنزويلا بوجه «أعداء مشتركين»، وذلك خلال زيارته تلك الدولة ضمن جولة مصغرة في أميركا اللاتينية.

وقال رئيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك أمس الإثنين مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في القصر الرئاسي في كراكاس إن للبلدين «مصالح ووجهات نظر وأعداء مشتركين»، متابعا أن «الشعب الإيراني أثبت صداقته للشعب الفنزويلي على مدى السنوات الماضية وأظهر دائما أنه صديق أيامهم الصعبة»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأعلن البلدان توقيع 25 اتفاق تعاون، كما أوضح رئيسي الذي تلقى «وسام المحرر»، أعلى وسام تمنحه فنزويلا، عزمه على زيادة حجم المبادلات بين البلدين من 3 مليارات دولار في السنة حاليا إلى 10 مليارات في مرحلة أولى ثم لاحقا إلى 20 مليار دولار في السنة.