  • Alwasat News
Atwasat

خلال زيارته فنزويلا.. رئيس إيران يؤكد الصداقة بين البلدين في وجه أعداء مشتركين

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 13 يونيو 2023, 07:21 صباحا
خلال زيارته فنزويلا.. رئيس إيران يؤكد الصداقة بين البلدين في وجه أعداء مشتركين
رئيسي ومادورو بعد مؤتمر في القصر الرئاسي في كراكاس، 12 يونيو 2023، (ا ف ب)
alwasat radio

صرح الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بأن بلاده تجمعها صداقة مع فنزويلا بوجه «أعداء مشتركين»، وذلك خلال زيارته تلك الدولة ضمن جولة مصغرة في أميركا اللاتينية.

وقال رئيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك أمس الإثنين مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في القصر الرئاسي في كراكاس إن للبلدين «مصالح ووجهات نظر وأعداء مشتركين»، متابعا أن «الشعب الإيراني أثبت صداقته للشعب الفنزويلي على مدى السنوات الماضية وأظهر دائما أنه صديق أيامهم الصعبة»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأعلن البلدان توقيع 25 اتفاق تعاون، كما أوضح رئيسي الذي تلقى «وسام المحرر»، أعلى وسام تمنحه فنزويلا، عزمه على زيادة حجم المبادلات بين البلدين من 3 مليارات دولار في السنة حاليا إلى 10 مليارات في مرحلة أولى ثم لاحقا إلى 20 مليار دولار في السنة.

مادورو يشيد بدور إيران
من جهته أعلن مادورو أن «إيران تلعب دورا من الطراز الأول بصفتها إحدى أكبر القوى الناشئة في العالم الجديد» منتقدا الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وتابع «نحن في الجانب الصحيح من التاريخ.. معا لن يكون بالإمكان قهرنا».

وأضاف مادورو أنه «يطلب من الرئيس الإيراني المزيد من الدعم على الدوام من أجل تطوير تعاون علمي وتقني قوي».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

برنامج «فلوسنا» على قناة «الوسط» يستضيف وزير العمل علي العابد (شاهد)

برنامج «فلوسنا» على قناة «الوسط» يستضيف وزير العمل علي العابد (شاهد)
كاريكاتير خيري - وزير التعليم العالي يتمنى عودة مشانق 7 أبريل إلى الجامعات

كاريكاتير خيري - وزير التعليم العالي يتمنى عودة مشانق 7 أبريل إلى الجامعات
بلينكن يأمل في «نجاح» الهجوم الأوكراني المضاد لإرغام بوتين على التفاوض

بلينكن يأمل في «نجاح» الهجوم الأوكراني المضاد لإرغام بوتين على التفاوض
عاصفة رملية شديدة تجتاح الموصل العراقية وتحجب الرؤيا (شاهد)

عاصفة رملية شديدة تجتاح الموصل العراقية وتحجب الرؤيا (شاهد)
المنير يعتزل دوليا.. ويقول: عدم الإحساس بالمسؤولية والتعامل مع الوطن كصفقة دفعني لاتخاذ القرار

المنير يعتزل دوليا.. ويقول: عدم الإحساس بالمسؤولية والتعامل مع الوطن كصفقة دفعني...
عنكم وعن أروع الأمهات

عنكم وعن أروع الأمهات
ميلوني ناعية برلوسكوني: أحد الرجال الأكثر تأثيرا في تاريخ إيطاليا

ميلوني ناعية برلوسكوني: أحد الرجال الأكثر تأثيرا في تاريخ إيطاليا
بينها ليبيا.. «يو بي إس» يمنع «كريدي سويس» من قبول عملاء جدد من عدة دول

بينها ليبيا.. «يو بي إس» يمنع «كريدي سويس» من قبول عملاء جدد من عدة دول
بالفيديو.. انهيار جزء من طريق سريع رئيسي في الساحل الشرقي للولايات المتحدة

بالفيديو.. انهيار جزء من طريق سريع رئيسي في الساحل الشرقي للولايات المتحدة
الدبيبة يوجه بصرف مرتبات يونيو قبل عيد الأضحى

الدبيبة يوجه بصرف مرتبات يونيو قبل عيد الأضحى
ربطته علاقة قوية بالقذافي.. وفاة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني

ربطته علاقة قوية بالقذافي.. وفاة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني
حلف شمال الأطلسي يبدأ أكبر مناورة جوية في تاريخه

حلف شمال الأطلسي يبدأ أكبر مناورة جوية في تاريخه
الأهلي المصري بطلا لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للمرة الـ11

الأهلي المصري بطلا لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للمرة الـ11
ستيفن جيرارد يدرس عرضا لتدريب الاتفاق السعودي

ستيفن جيرارد يدرس عرضا لتدريب الاتفاق السعودي
شاهد في «هنا ليبيا»: معاناة مرضى الكلى واصطياد سمكة قرش غرب درنة

شاهد في «هنا ليبيا»: معاناة مرضى الكلى واصطياد سمكة قرش غرب درنة
اتفاقات بـ10 مليارات دولار في أول أيام مؤتمر أعمال «عربي- صيني» بالسعودية

اتفاقات بـ10 مليارات دولار في أول أيام مؤتمر أعمال «عربي- صيني» بالسعودية
القبض على موظفين بشركة الكهرباء سرقوا مكونات شبكة الإمداد الكهربائي

القبض على موظفين بشركة الكهرباء سرقوا مكونات شبكة الإمداد الكهربائي
ديوكوفيتش يُتوج بطلًا لرولان غاروس للتنس وينفرد بالرقم القياسي للألقاب الكبرى

ديوكوفيتش يُتوج بطلًا لرولان غاروس للتنس وينفرد بالرقم القياسي للألقاب الكبرى
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
السويد توافق على تسليم تركيا أحد مؤيدي حزب العمال الكردستاني
السويد توافق على تسليم تركيا أحد مؤيدي حزب العمال الكردستاني
إيران: استمرار المحادثات غير المباشرة مع واشنطن بشأن الأميركيين المحتجزين بوساطة عُمانية
إيران: استمرار المحادثات غير المباشرة مع واشنطن بشأن الأميركيين ...
سوناك ينتقد جونسون على خلفية خلاف حول قائمة أشخاص مرشحين للترقية
سوناك ينتقد جونسون على خلفية خلاف حول قائمة أشخاص مرشحين للترقية
بلينكن يأمل في «نجاح» الهجوم الأوكراني المضاد لإرغام بوتين على التفاوض
بلينكن يأمل في «نجاح» الهجوم الأوكراني المضاد لإرغام بوتين على ...
أوكرانيا: ارتفاع حصيلة ضحايا تدمير سد كاخوفكا إلى 10 قتلى و41 مفقودا
أوكرانيا: ارتفاع حصيلة ضحايا تدمير سد كاخوفكا إلى 10 قتلى و41 ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«قراصنة» يحاولون خطف سفينة شحن تركية في البحر المتوسط وقوات إيطالية تتدخل
«قراصنة» يحاولون خطف سفينة شحن تركية في البحر المتوسط وقوات ......
أول تعليق من كيليتشدار أوغلو بعد انتهاء الانتخابات التركية
أول تعليق من كيليتشدار أوغلو بعد انتهاء الانتخابات التركية...
ربطته علاقة قوية بالقذافي.. وفاة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني
ربطته علاقة قوية بالقذافي.. وفاة رئيس الوزراء الإيطالي ......
بوتين يأمر بتعزيز أمن الحدود الروسية
بوتين يأمر بتعزيز أمن الحدود الروسية...
الأناضول: إردوغان حصل على 55.26% وكيليتشدار أوغلو 44.74% بعد فرز أكثر من 60% من الأصوات
الأناضول: إردوغان حصل على 55.26% وكيليتشدار أوغلو 44.74% بعد......
المزيد
خلال زيارته فنزويلا.. رئيس إيران يؤكد الصداقة بين البلدين في وجه أعداء مشتركين
خلال زيارته فنزويلا.. رئيس إيران يؤكد الصداقة بين البلدين في......
أوكرانيا تعلن استعادة السيطرة على 7 قرى.. وزيلينسكي: القتال «يمضي قدما»
أوكرانيا تعلن استعادة السيطرة على 7 قرى.. وزيلينسكي: القتال ......
ماكرون: الهجوم الأوكراني المضاد جارٍ وسيستمر لأسابيع بل لأشهر
ماكرون: الهجوم الأوكراني المضاد جارٍ وسيستمر لأسابيع بل ......
أوكرانيا: ارتفاع حصيلة ضحايا تدمير سد كاخوفكا إلى 10 قتلى و41 مفقودا
أوكرانيا: ارتفاع حصيلة ضحايا تدمير سد كاخوفكا إلى 10 قتلى ......
بلينكن يأمل في «نجاح» الهجوم الأوكراني المضاد لإرغام بوتين على التفاوض
بلينكن يأمل في «نجاح» الهجوم الأوكراني المضاد لإرغام بوتين ......
المزيد