أوكرانيا تعلن استعادة السيطرة على 7 قرى.. وزيلينسكي: القتال «يمضي قدما»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت أوكرانيا اليوم الاثنين أنها استعادت السيطرة على سبع قرى في شرق وجنوب أوكرانيا من القوات الروسية في الهجوم المضاد الذي تشنه منذ نهاية الأسبوع الماضي. فيما أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الاثنين أن كييف «تمضي قدما» في الهجوم المضاد الذي تعد له كييف منذ أشهر ضد القوات الروسية رغم «صعوبة» القتال.



وقالت غانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني على تلغرام «تم تحرير سبع قرى»، معددة لوبكوفو وليفادني ونوفوداريفكا في منطقة زابوريجيا الجنوبية. وأضافت أن القوات الأوكرانية استعادت أيضا قرية ستوروجيفي التي تقع قرب ثلاث قرى أخرى تمت السيطرة عليها الأحد جنوب منطقة دونيتسك.