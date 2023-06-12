أوكرانيا تعلن استعادة السيطرة على 7 قرى.. وزيلينسكي: القتال «يمضي قدما»

أعلنت أوكرانيا اليوم الاثنين أنها استعادت السيطرة على سبع قرى في شرق وجنوب أوكرانيا من القوات الروسية في الهجوم المضاد الذي تشنه منذ نهاية الأسبوع الماضي. فيما أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الاثنين أن كييف «تمضي قدما» في الهجوم المضاد الذي تعد له كييف منذ أشهر ضد القوات الروسية رغم «صعوبة» القتال.
وقالت غانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني على تلغرام «تم تحرير سبع قرى»، معددة لوبكوفو وليفادني ونوفوداريفكا في منطقة زابوريجيا الجنوبية. وأضافت أن القوات الأوكرانية استعادت أيضا قرية ستوروجيفي التي تقع قرب ثلاث قرى أخرى تمت السيطرة عليها الأحد جنوب منطقة دونيتسك.
ماذا قال زيلينسكي؟
من جهته، قال زيلينسكي في كلمته اليومية المسائية «القتال صعب، لكننا نمضي قدما، وهذا أمر هام». وأضاف بعد إعلان كييف عن استعادة سبع قرى من القوات الروسية «أتقدم بالشكر لجنودنا من أجل كل علم أوكراني يعود إلى مكانه الصحيح في القرى الواقعة في المناطق المحررة حديثا».
تعليقات