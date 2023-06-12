بلينكن يأمل في «نجاح» الهجوم الأوكراني المضاد لإرغام بوتين على التفاوض

القاهرة - بوابة الوسط

عبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الإثنين، عن أمله في نجاح الهجوم المضاد لأوكرانيا، معتبرًا أن ذلك قد يرغم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على التفاوض لإنهاء غزوه لهذا البلد.

وقال بلينكن للصحفيين إن «نجاحًا للهجوم المضاد من شأنه أن يحقق أمرين، تعزيز موقعها (أوكرانيا) على أي طاولة مفاوضات مستجدة، وقد يؤدي أيضًا إلى جعل بوتين يركز بنهاية الأمر على التفاوض لإنهاء الحرب التي بدأها»، بحسب «فرانس برس».

وأعلنت كييف، أمس الأحد، استعادة الجيش الأوكراني ثلاث قرى في منطقة دونيتسك (شرق)، محققًا بذلك أول مكاسب له ضد القوات الروسية في هذا الجزء من جبهة القتال.

«عمليات هجومية ودفاعية مضادة»

بعد شهور من الترقب، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، أن «عمليات هجومية ودفاعية مضادة» جارية بدون أن يؤكد أنها عملية طويلة الأمد. وقال جهاز حرس الحدود الأوكراني «باتت نيسكوشن في منطقة دونيتسك مجددًا تحت العلم الأوكراني»، ونشر فيديو لقوات أوكرانية وهي تعلن سيطرتها على القرية.

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في وقت سابق السبت، أعلنت القوات البرية الأوكرانية عبر فيسبوك أن «جنود اللواء 68 الشجعان... حرروا قرية بلاغوداتني» القريبة. وقال فاليري شيرشين الناطق باسم الوحدات المكلفة الدفاع عن «جبهة تافريا» والتي شاركت في العملية إنه جرى أسر جنديين روسيين ومقاتلين انفصاليين مواليين لموسكو في القرية التي تقع عند أطراف منطقتي دونيتسك وزابوريجيا في جنوب شرق أوكرانيا.

وأعلنت نائبة وزير الدفاع الأوكراني جانا ماليار أن قرية صغيرة ثالثة هي ماكاريفكا القريبة من بلاغوداتني، قد سقطت في أيدي قوات كييف.

وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي في مداخلته اليومية أمس «أنا ممتن لجنودنا اليوم... شكرا! شكرا لكم! شكرا لكم على كل خطوة، على كل معركة، على كل محتل دُمّر!».

من شأن تحقيق قوات كييف نجاحات عسكرية كبيرة في منطقة زابوريجيا أن يؤدي إلى اختراق الجسر البري الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم، وسيشكل ذلك انتكاسة كبيرة لموسكو. والتزمت أوكرانيا الصمت إلى حد كبير بشأن الهجوم، لكن بوتين قال الجمعة إن هجوم كييف المضاد بدأ لكنه فشل.

«الأسوأ منذ تشيرنوبيل»

يأتي إعلان كييف عن هذه المكاسب الأولى فيما قال مسؤولون أوكرانيون إن سبعة أشخاص لقوا حتفهم وما زال 35 شخصًا في عداد المفقودين بسبب الفيضانات الناجمة عن تدمير سد كاخوفكا والتي وُصفت بأنها «أسوأ كارثة بيئية منذ تشيرنوبيل».

وجرى تدمير سد كاخوفكا في منطقة خيرسون الذي تسيطر عليه روسيا الثلاثاء، مما أجبر الآلاف على الفرار، وأثار مخاوف من وقوع كوارث إنسانية وبيئية. واتهمت أوكرانيا روسيا بتفجير السد المُقام على نهر دنيبر، بينما تقول موسكو إن كييف قصفته.

وقال وزير الداخلية الأوكراني إيغور كليمينكو إن 77 بلدة وقرية غمرتها المياه في خيرسون وميكولايف (جنوب). وأوضح كليمنكو أن 35 شخصًا في عداد المفقودين في منطقة خيرسون، بينهم سبعة أطفال.

وأضاف أن الفيضانات أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص في منطقة خيرسون وشخصين في منطقة ميكولايف. كما جرى إجلاء أكثر من 3700 شخص من منازلهم في المنطقتين، وفق كليمنكو.