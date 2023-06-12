بوتين يشيد ببرلوسكوني ويصفه بأنه «إنسان عزيز» و«صديق حقيقي»

القاهرة - بوابة الوسط

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، برئيس الوزراء الايطالي السابق سيلفيو برلوسكوني، الذي توفي اليوم عن 86 عامًا، واصفًا إياه بأنه «إنسان عزيز» و«صديق حقيقي»، ومعتبرًا وفاته «خسارة لا تُعوّض».

وقال بوتين في برقية تعزية موجهة للرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، وفق بيان صادر عن الكرملين، «بالنسبة لي، كان سيلفيو إنسانًا عزيزًا وصديقًا حقيقيًا»، مؤكدا أنه لطالما كان معجبًا بـ«حكمته»، مشيدًا بـ«طاقته المذهلة» و«تفاؤله» و«روح الدعابة» لديه، وفق وكالة «فرانس برس».

- وفاة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني

وتوفي رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، اليوم الإثنين، عن عمر ناهز 86 عاما، بعد معاناة مع المرض، حسبما ذكرت مصادر مقربة من الأسرة.

وعانى برلسكوني عددا من المشاكل الصحية في السنوات القليلة الماضية، وخضع لجراحة كبرى في القلب في 2016 كما كان يعاني من السرطان.