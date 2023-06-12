توجيه الاتهام لسائق في أستراليا بعد انقلاب حافلة أودى بحياة عشرة أشخاص

القاهرة - بوابة الوسط

وجهت الشرطة في أستراليا تهما لسائق كان يقود حافلة وانقلبت أثناء تقل ضيوف حفل زفاف ما تسبب بمقتل عشرة أشخاص في منطقة شمال سيدني، بحسب ما اعلنت الشرطة الإثنين.

وكانت الحافلة تقل 35 شخصا عائدين من حفل زفاف في مزرعة قريبة عندما انقلبت في وقت متأخر من مساء الأحد، وفق وكالة «فرانس برس».

وقالت الشرطة إنها وجهت تهما للسائق الذي يبلغ من العمر 58 عاما بارتكاب عشرة جرائم تتعلق بالقيادة الخطرة أو بإهمال «تؤدي إلى الوفاة»، ورفضت الإفراج عنه بكفالة قبل مثوله أمام محكمة الثلاثاء.

ورفضت الشرطة الإعلان عن سبب الحادث، الذي يعد أسوأ حادث سير في أستراليا منذ 16 عاما.

نقل 20 مصابا للمستشفيات

وجرى نقل أكثر من 20 شخصا إلى المستشفى، ومن بينهم حالة واحدة «حرجة»، بحسب الشرطة، فيما وصفت حالة المصابين الآخرين بأنها «مستقرة».

وقالت القائمة بأعمال مساعد مفوض الشرطة في المنطقة ترايسي تشابمان للصحفيين، إن السائق خضع «لفحوص إلزامية» في المستشفى قبل اعتقاله واحتجازه في مركز شرطة قريب.

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ووصف رئيس الوزراء الاسترالي آنتوني البانيزي في كانبيرا الحادث بأنه «مأساة مؤلمة ومحزنة»، مضيفا «يستأجر الناس حافلات لحفلات الزفاف للحفاظ على سلامة الضيوف».