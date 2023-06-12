ميلوني ناعية برلوسكوني: أحد الرجال الأكثر تأثيرا في تاريخ إيطاليا

القاهرة - بوابة الوسط

وصفت رئيسة الوزراء الايطالية جورجيا ميلوني، الإثنين، رئيس الحكومة السابق سيلفيو برلوسكوني، الذي توفي اليوم عن 86 عاما، بأنه «أحد الرجال الأكثر تأثيرا في تاريخ إيطاليا».

وقالت ميلوني، في مقطع فيديو نشرته حكومتها «كان سيلفيو برلوسكوني محاربا قبل كل شيء. كان رجلا لا يخشى الدفاع عن قناعاته وكانت شجاعته وتصميمه بالتحديد ما جعله أحد أكثر الرجال تأثيرا في تاريخ إيطاليا».

وكان برلوسكوني رئيسا لحزب «فورتسا إيطاليا» اليميني وشريكا في الحكومة الائتلافية التي ترأسها اليمينية جورجيا ميلوني.

- وفاة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني

وتوفي رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، اليوم الإثنين، عن عمر ناهز 86 عاما، بعد معاناة مع المرض، حسبما ذكرت مصادر مقربة من الأسرة.

وعانى برلسكوني عددا من المشاكل الصحية في السنوات القليلة الماضية، وخضع لجراحة كبرى في القلب في 2016 كما كان يعاني من السرطان.