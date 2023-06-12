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حلف شمال الأطلسي يبدأ أكبر مناورة جوية في تاريخه

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 12 يونيو 2023, 09:10 صباحا
حلف شمال الأطلسي يبدأ أكبر مناورة جوية في تاريخه
طائرة ألمانية من طراز «إي سي آر تورنادو» تقلع خلال مناورة «إير ديفيندر 23» في مطار جاغيل العسكري بشمال ألمانيا، 9 يونيو 2023, (أ ف ب)
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يجري حلف شمال الأطلسي، أكبر مناوراته الجوية بتنسيق من ألمانيا، وبهدف إظهار وحدة صفّ أعضائه أمام التهديدات المحتملة ولا سيّما من روسيا.

وسيستمر تدريب «إير ديفيندر 23»، حتى 23 يونيو، وسيضمّ نحو 250 طائرة عسكرية من 25 دولة عضو وحليفة لحلف شمال الأطلسي منها اليابان والسويد المرشحة للانضمام إلى الحلف الدفاعي، وفق وكالة «فرانس برس».

وسيشارك نحو عشرة آلاف شخص في هذه المناورات الهادفة إلى تعزيز التشغيل المشترك والحماية من المسيّرات وصواريخ كروز في حال وقوع هجوم على مدن أو مطارات أو موانئ واقعة ضمن أراضي حلف شمال الأطلسي.

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وأطلِقت فكرة التدريبات عام 2018 في إطار الرد على ضم روسيا شبه جزيرة القرم في 2014، على الرغم من أنها لا تستهدف «أي طرف» على وجه التحديد، حسبما قال قائد القوات الجوية الألمانية الجنرال إينغو غيرهارتس، أثناء تقديمه التمرين.

رسالة إلى بوتين
وقال غيرهارتس، إن حلف شمال الأطلسي مصمم على الدفاع عن «كل شبر» من أراضيه، مضيفا «نحن تحالف دفاعي وهذه المناورات خُطط لها على هذا الأساس».

لكنه أكّد أيضًا أنه لن يرسل «أي طائرة باتجاه جيب كالينينغراد على سبيل المثال»، وهو الجيب الروسي المحاذي لدولتَي بولندا وليتوانيا العضوين في حلف شمال الأطلسي، مضيفا «نحن حلف دفاعي وهذا التدريب مصمم على هذا الأساس».

لكن سيكون لهذه المناورات هدف إيصال رسالة خصوصًا إلى روسيا، حسبما أوضحت السفيرة الأميركية في ألمانيا إيمي غاتمان للصحفيين.

وقالت «سأكون مندهشة جدا إن لم يُلاحظ أي زعيم في العالم ما يظهره هذا لناحية روح هذا التحالف وماذا تعني قوة هذا التحالف، وهذا يشمل السيد (فلاديمير) بوتين الرئيس الروسي»، مضيفة «نُضاعف قوتنا من خلال تنسيقنا المشترك».

وحفزت حرب روسيا ضدّ أوكرانيا التحالف العسكري الغربي، الذي جرى إنشاؤه قبل نحو 75 عامًا لمواجهة الاتحاد السوفييتي.

وطلبت كل من فنلندا والسويد اللتين حافظتا منذ فترة طويلة على حياد رسمي لتجنب أي صراع مع موسكو، الانضمام إلى الأطلسي بعد بدء الغزو الروسي في 24 فبراير 2022.

وستشمل المناورات تدريبًا عملياتيًا وتكتيكيًا، خصوصًا في ألمانيا وأيضًا في تشيكيا وإستونيا ولاتفيا.

وسيزور المستشار الألماني أولاف شولتس الجمعة الطيارين المتمركزين في مطار شليسفيغ-جاغيل بشمال ألمانيا.

ورأى مدير الحرس الجوي الوطني الأميركي الجنرال مايكل لوه أن مهام الناتو أصبحت عند «منعطف»، قائلا «تغير الكثير في المشهد الاستراتيجي العالمي خصوصًا هنا في أوروبا»، مضيفا أن المناورة تهدف إلى «استكمال الوجود الدائم للولايات المتحدة في أوروبا»، وتوفير تدريب «على نطاق أوسع مما يتم إنجازه عادة في القارة».

اضطرابات محتملة قد يشهدها الطيران المدني
وأوضح مايكل لوه أن العديد من طيّاري التحالف سيعملون معًا للمرة الأولى، مضيفًا «يتعلق الأمر بالحفاظ على العلاقات القديمة لدينا وببناء علاقات جديدة أيضًا»، مضيفا «يتعلق الأمر بإرساء ما تعنيه مواجهة قوة عظمى في سياق التنافس بين القوى العظمى».

وأشارت غاتمان إلى أن لا مشاريع حالية لجعل تدريب «إير ديفيندر 23» مناورة منتظمة، لكنها قالت أيضًا «نتمنّى ألّا يكون هذا التدريب هو الأخير».

وبالحديث عن الاضطرابات المحتملة التي قد يشهدها الطيران المدني خلال المناورة، شدّد غيرهارتس على أن المنظمين سيقومون «بكل ما في وسعهم» للحد من تأخير أو إلغاء الرحلات، في وقت تبدأ فيه العطلة المدرسية في بعض المناطق الألمانية.

وأصبح حلف شمال الأطلسي (ناتو)، الذي تأسس في بداية الحرب الباردة، منظمة الدفاع العسكري الرئيسية المشتركة، وتضم 31 دولة عضو في أوروبا وأميركا الشمالية.

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