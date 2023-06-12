رئيس وكالة الطاقة الذرية يزور محطة زابوريجيا خلال الأسبوع الجاري

القاهرة - بوابة الوسط

سيزور رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة رافائيل جروسي محطة زابوريجيا النووية الواقعة جنوب أوكرانيا خلال الأسبوع الجاري، والتي تأثرت جراء تدمير سد كاخوفكا، الذي كانت تستخدم مياهه في تبريد مفاعلات المحطة.

وقالت الوكالة إن القياسات التي تلقتها من المحطة أظهرت أن مستويات المياه المستخدمة في التبريد كانت مستقرة، لكن قيل بعد ذلك إن منسوب المياه بدأ بالتراجع بنحو مترين، حسب ما نقلته وكالة «رويترز».

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وأدى تدمير سد كاخوفكا للطاقة الكهرومائية في جنوب أوكرانيا الأسبوع الماضي إلى إغراق البلدات الواقعة في اتجاه مجرى النهر وأجبر آلاف الأشخاص على ترك منازلهم، وقالت الوكالة إن مياه السد تستخدم في تبريد المفاعلات الستة بالمحطة

وأوضح جروسي في البيان «من المحتمل أن يعود التناقض في البيانات بخصوص مستوى المياه إلى وجود كتلة مائية معزولة مفصولة عن الجسم الأكبر» لخزان المحطة، «لكننا لن نكون قادرين على معرفة إلا عندما نتمكن من الوصول» إليها.