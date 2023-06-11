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الجيش الأوكراني يعلن استعادة قرية بجنوب البلاد في أول مكسب لهجومه

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 11 يونيو 2023, 04:13 مساء
الجيش الأوكراني يعلن استعادة قرية بجنوب البلاد في أول مكسب لهجومه
قوات تابعة للجيش الأوكراني. (الإنترنت)
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أعلن الجيش الأوكراني، الأحد، استعادة قرية بلاغوداتني بجنوب شرق البلد، في أول مكسب له ضد القوات الروسية في هذا الجزء من جبهة القتال.

وقالت القوات البرية الأوكرانية على «فيسبوك»: «قام جنود اللواء 68 الشجعان بتحرير بلدة بلاغوداتني». ونشرت مقطع فيديو يظهر جنودًا يحملون العلم الأوكراني في مبنى مدمر، بحسب «فرانس برس».

وتحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس السبت، عن «عمليات هجومية مضادة» للجيش الأوكراني على الجبهة، رافضًا القول ما إذا كان يقصد الهجوم الكبير الذي تعد له هيئة الأركان في كييف منذ أشهر.

 استراتيجية تقوم على الغموض
وتلتزم السلطات الأوكرانية استراتيجية تقوم على الغموض، بينما يتحدث الجيش الروسي منذ ستة أيام عن حدوث هجمات واسعة النطاق على مواقعه خصوصًا في الجبهة الجنوبية، تُستخدم فيها معدات أرسلتها الدول الغربية. وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الذي قام بزيارة مفاجئة لكييف «حصلت عمليات هجومية مضادة ودفاعية في أوكرانيا، ولن أتحدث عنها بالتفصيل». وأضاف «يجب أن نثق بجنودنا وأنا أثق بهم».

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وأتت هذه المواقف ردًا على سؤال بشأن تصريحات نظيره الروسي فلاديمير بوتين الذي قال الجمعة لصحفيين إن الهجوم الأوكراني المضاد الكبير المنتظر منذ أشهر «بدأ»، لكن قوات كييف لم تتمكن من «تحقيق أهدافها».

وتابع بوتين أن «كل محاولات الهجوم المضاد التي شنت حتى الآن فشلت، لكن نظام كييف لا يزال يملك قدرات هجومية». وأكد أن الخسائر الأوكرانية هي لصالح روسيا «بمعدل ثلاثة أوكرانيين مقابل روسي واحد».

مدرعات مدمرة 
ودعا زيلينسكي السبت إلى عدم الوثوق بتصريحات بوتين. وأشاد الرئيس الأوكراني مساء الجمعة بـ«بطولة» جيشه المنخرط في «معارك قاسية بشكل خاص هذه الأيام».

وفي حين قللت السلطات الأوكرانية من أهمية المعارك في الأيام الأخيرة، تحدث الجيش الروسي مرة جديدة في تقريره اليومي السبت عن هجمات شنتها قوات كييف في منطقتي زابوريجيا (جنوب) ودونيتسك (شرق) ولا سيما بالقرب من مدينة باخموت المدمّرة والتي أعلنت موسكو الاستيلاء عليها في مايو.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يُظهر رتلًا من الدبابات والمدرعات الغربية الصنع، مدمرة، بعضها لا يزال يحترق في منطقة دونيتسك الجنوبية.

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