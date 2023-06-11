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«ماذا حدث لهن؟».. بلاغات عن فقدان أكثر من 3400 امرأة في بيرو خلال 4 أشهر

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 11 يونيو 2023, 10:46 صباحا
«ماذا حدث لهن؟».. بلاغات عن فقدان أكثر من 3400 امرأة في بيرو خلال 4 أشهر
نساء خلال مظاهرة ضد العنف المنزلي في ليما عاصمة بيرو، 18 يوليو 2022. (أ ف ب)
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أفاد مكتب أمين المظالم في بيرو، السبت، بالإبلاغ عن فقدان أكثر من 3400 امرأة بين يناير وأبريل الماضيين.

وذكر المكتب في تقرير تحت عنوان «ماذا حدث لهن؟»، أن الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، شهدت تقديم 3406 شكاوى بشأن اختفاء نساء، موضحا أنه جرى العثور على 1902 امرأة فقط، وما زالت 1504 نساء مفقودات، وفق وكالة «فرانس برس».

وقالت نائبة أمين المظالم إيزابيل أورتيز، إن «الوضع فيما يتعلق بحالات الاختفاء في البلاد يُصنف بأنه حالة خطر داهم».

«الدولة لا تجعل قضية الاختفاء من أولوياتها»
وأضافت أن «الدولة لا تتخذ إجراءات لمنع هذه الأنواع من الظواهر» المتكررة سنوياً في الدولة الواقعة في جبال الأنديز، والتي يبلغ عدد سكانها 33 مليون نسمة.

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واعتبرت أورتيز أن «الدولة لا تجعل قضية الاختفاء (معظمها عمليات خطف واحتجاز غير قانوني) من أولوياتها».

والعام الماضي، جرى الإبلاغ عن فقدان أكثر من 5380 امرأة معظمهن من الفتيات والمراهقات، وهو رقم أقل بنسبة 9.7% مما كان عليه عام 2021.

ووفق منظمات غير حكومية نسوية، لا تحقق الشرطة والنيابة العامة بشكل كافٍ في العديد من القضايا، لأنهما تعتقدان أن النساء هربن بمحض إرادتهن.

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