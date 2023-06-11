سقوط مسيّرتين في مقاطعة كالوجا الروسية...

أفاد حاكم مقاطعة كالوجا الروسية، فلاديسلاف شابشا، بسقوط مسيّرتين في منطقتي جوكوفسكي وميدينسكي بالمقاطعة، مضيفا أن الحادثين لم يسفرا عن وقوع إصابات.
ونقلت وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، اليوم الأحد، عن شابشا قوله بصفحته على «تلغرام»: «سقطت مسيّرة فى منطقة جوكوفسكى بالقرب من قرية ستريلكوفكا. وبحسب معلومات تمهيدية، فلم تقع هناك إصابات، وتعمل خدمات الطوارئ مكان الحادث».
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وفيما بعد أضاف: «في الليلة الماضية تم العثور في غابة ميدينسكي على موقع تحطم شيء، يفترض أنه مسيّرة. لم تقع إصابات ولا أضرار، وتعمل خدمات الطوارئ في الموقع».
ليس الحادث الأول
هذا ليس الحادث الأول من نوعه في مقاطعة كالوجا. ففي صباح الخامس من يونيو الجاري، سقطت مسيّرتان على مسافة 299 و283 كيلو مترا من الطريق السريع «إم 3»، وتحطمت إحدى المسيرتين على بُعد 7 كيلو مترات من قرية جيزدرا، وعلى بُعد 220 كيلو مترا من حدود الدولة، في حين سقطت الأخرى على بُعد 1.4 كيلو متر من قرية أوستي، وعلى بُعد 197 كيلو مترا من حدود الدولة.
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