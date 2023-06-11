سقوط مسيّرتين في مقاطعة كالوجا الروسية

القاهرة - بوابة الوسط

أفاد حاكم مقاطعة كالوجا الروسية، فلاديسلاف شابشا، بسقوط مسيّرتين في منطقتي جوكوفسكي وميدينسكي بالمقاطعة، مضيفا أن الحادثين لم يسفرا عن وقوع إصابات.

ونقلت وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، اليوم الأحد، عن شابشا قوله بصفحته على «تلغرام»: «سقطت مسيّرة فى منطقة جوكوفسكى بالقرب من قرية ستريلكوفكا. وبحسب معلومات تمهيدية، فلم تقع هناك إصابات، وتعمل خدمات الطوارئ مكان الحادث».

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وفيما بعد أضاف: «في الليلة الماضية تم العثور في غابة ميدينسكي على موقع تحطم شيء، يفترض أنه مسيّرة. لم تقع إصابات ولا أضرار، وتعمل خدمات الطوارئ في الموقع».