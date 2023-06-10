مقتل خمسة عمال جراء انفجار بمصنع للصواريخ في العاصمة التركية

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة الدفاع التركية في بيان، إن خمسة عمال لقوا حتفهم جراء انفجار بمصنع للمتفجرات في العاصمة أنقرة، اليوم السبت.

ووقع الانفجار بمصنع الصواريخ والمتفجرات التابع لشركة الصناعات الميكانيكية والكيميائية، وقال حاكم أنقرة واصب شاهين للصحفيين، إنه لم يعد هناك أي عمال محاصرين أو ينتظرون إنقاذهم أو نقلهم إلى المستشفى، بحسب موقع إذاعة «مونت كارلو الدولية».

التحقيقات في الانفجار

وكانت وسائل إعلام تركية قالت، إن فرق الإسعاف نقلت بعض الجرحى إلى المستشفى، وإن حالة بعضهم حرجة. وقال جودت يلماز نائب الرئيس التركي إن التحقيقات في الانفجار قد بدأت وتقديرات أولية تشير إلى أن سببه تفاعلات كيميائية.

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كما أفاد والي أنقرة واصب شاهين، بأن المعلومات الأولية تفيد بأن سبب الانفجار هو تفاعل مواد كيميائية في المصنع. وبثت وكالة الأناضول للأنباء صورًا تظهر وصول شاهين إلى المصنع بعد قليل من حدوث الانفجار، في حين تجمع عدد من الأشخاص عند بوابته.