العثور على 4 أطفال أحياء بعد أربعين يوما على تحطم طائرتهم في أدغال كولومبيا

القاهرة - بوابة الوسط

عثر على الأطفال الأربعة الذين نجوا من تحطم طائرة صغيرة كانت تقلهم قبل أربعين يوما، أحياء في أدغال كولومبيا، كما أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو الجمعة في تغريدة على «تويتر».

وكتب الرئيس الكولومبي في تغريدته التي أرفقها بصورة لعسكريين وسكان أصليين شاركوا في عمليات البحث والعثور على المفقودين الأربعة «عثر على الأطفال الضائعين منذ أربعين يوما أحياء»، وفق وكالة «فرانس برس».

ويبلغ أكبر الإخوة الأربعة من العمر 13 عاما وأصغرهم سنة واحدة.

وقال جد الأطفال فيدينسيو فالنسيا لوكالة «فرانس برس»، «نعم تم العثور عليهم»، موضحا أن «هنري غيهيرو أحد أفراد قبائل السكان الأصليين أراراكوارا عثر عليهم وكان يبحث عنهم منذ البداية».

تحطم الطائرة وفقدان الأطفال الأربعة

والأطفال ينتمون إلى قبائل ويتوتو للسكان الأصليين وكانوا تائهين في الأدغال منذ تحطم طائرة من طراز «سيسنا 206»، كانت تقلهم مع والدتهم وقريب لهم والطيار في الأول من مايو، وقتل البالغون الثلاثة وعثر على جثثهم في مكان الحادث.

وقالت وزارة الدفاع الكولومبية إن فرق الإسعاف التابعة للجيش «اهتمت على الفور بالأطفال الأربعة» الذين عثر عليهم على بعد حوالى خمسة كيلومترات غرب موقع تحطم الطائرة، حسب الجيش.

ونقلت ليسلي (13 عاما) وسوليني (تسعة أعوام) وتيان نورييل (أربعة أعوام) وكريستين (عام واحد) مساء الجمعة من الأدغال بمروحية إلى مدينة سان خوسيه ديل غوافياري (285 كلم جنوب شرق بوغوتا)، كما ظهر في لقطات بثتها الوزارة، ويفترض أن يُنقلوا مجددا إلى بوغوتا بطائرة طبية لإدخالهم إلى مستشفى عسكري.

وقال الرئيس بيترو للصحفيين «إنهم ضعفاء ويجب أن يخضعوا لفحوص طبية».

وكان أكثر من 100 جندي ترافقهم كلاب بوليسية وعشرات السكان الأصليين يبحثون عن الأطفال بين إقليمي جوافياري وكاكويتا منذ العثور على حطام طائرتهم وسط نباتات كثيفة.

وأعلن في 17 مايو العثور عليهم قبل أن ينفي الرئيس الكولومبي النبأ.