  • Alwasat News
Atwasat

رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون يعلن استقالته من البرلمان

القاهرة - بوابة الوسط السبت 10 يونيو 2023, 12:29 صباحا
رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون يعلن استقالته من البرلمان
رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون. (أرشيفية: رويترز)
alwasat radio

أعلن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون، مساء الجمعة، استقالته من البرلمان، وذلك على خلفية التحقيق البرلماني حول فضيحة «بارتي غيت»، أي المناسبات التي استضافها مقر داونينغ ستريت في انتهاك للقيود الصحية المتصلة بوباء «كوفيد-19».

وأكد جونسون (58 عاما) أن قراره يدخل حيز التنفيذ فورًا، مما يعني إجراء انتخابات فرعية ستشكل مزيدًا من الضغط السياسي على رئيس الوزراء الحالي ريشي سوناك، وفق وكالة «فرانس برس».

جونسون غاضب من المشرّعين
وقالت وكالة «رويترز» إن استقالة جونسون «فجأة» من عضوية البرلمان، تأتي في إطار «احتجاج غاضب على المشرعين الذين يحققون في سلوكه»، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تعيد فتح الانقسامات في حزب المحافظين الحاكم قبل الانتخابات الوطنية المتوقعة العام المقبل.

- رئيس هيئة «بي بي سي» يعلن استقالته على خلفية ترتيب قرض لبوريس جونسون
- جونسون يعلن عدم ترشحه لرئاسة وزراء بريطانيا

كان جونسون قيد التحقيق من قبل برلمانيين يبحثون فيما إذا كان قد ضلل مجلس العموم بشأن إغلاق الأحزاب في داونينج ستريت، حيث مقر الحكومة البريطانية أثناء جائحة «كوفيد-19».

جونسون يرفض اتهامات المشرّعين
وأضافت «رويترز» أن جونسون بعد أن تلقى خطابًا سريًا من اللجنة البرلمانية، اتهم أعضاءها بالتصرف مثل «محكمة الكنغر»، وأنهم يعتزمون إنهاء حياته السياسية.

وقال جونسون في بيان «أجبرتني حفنة صغيرة من الناس دون دليل يدعم تأكيداتهم وبدون موافقة حتى أعضاء حزب المحافظين ناهيك عن جمهور الناخبين الأوسع».

تتمتع لجنة الامتيازات البرلمانية - وهي الهيئة التأديبية الرئيسية للمشرّعين - بسلطة التوصية بإيقاف جونسون عن عضوية البرلمان. إذا استمر التعليق لأكثر من 10 أيام، ويمكن للناخبين في دائرته أن يطالبوه بالترشح لإعادة انتخابه لمواصلة منصب ممثلهم، وفق «رويترز».

ولمّح جونسون إلى أنه يعتزم العودة إلى سياسة الخطوط الأمامية، معلنًا أنه سيغادر البرلمان «في الوقت الراهن».

لكن قرار الاستقالة قد يكون نهاية مسيرته السياسية التي استمرت 22 عامًا، حيث ارتقى من البرلمان إلى منصب رئيس بلدية لندن، ثم بنى ملفًا شخصيًا قلب ميزان استفتاء الاتحاد الأوروبي لعام 2016 لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت عبر قناة الوسط (WTV): مباراة الاتحاد المصراتي وأساريا في «دورينا»

انتهت عبر قناة الوسط (WTV): مباراة الاتحاد المصراتي وأساريا في «دورينا»
البيت الأبيض: روسيا ستكون قادرة على إنتاج مسيرات إيرانية على أراضيها العام المقبل

البيت الأبيض: روسيا ستكون قادرة على إنتاج مسيرات إيرانية على أراضيها العام ...
انتهت عبر قناة الوسط (WTV): المحلة يواجه الخمس في «دورينا»

انتهت عبر قناة الوسط (WTV): المحلة يواجه الخمس في «دورينا»
المدن الأميركية تختنق من دخان الحرائق في كندا.. وبايدن يذكر بالتغير المناخي

المدن الأميركية تختنق من دخان الحرائق في كندا.. وبايدن يذكر بالتغير المناخي
اتحاد الكرة يجري تعديلا مهما على نظام مسابقة الدوري قبل انطلاق الدور السداسي

اتحاد الكرة يجري تعديلا مهما على نظام مسابقة الدوري قبل انطلاق الدور السداسي
دواء للسكري يقلص من خطر الإصابة بـ«كوفيد» طويل الأمد بنسبة 40%

دواء للسكري يقلص من خطر الإصابة بـ«كوفيد» طويل الأمد بنسبة 40%
إزاحة الستار عن «شيفروليه كورفيت Z06» اليابانية (صور)

إزاحة الستار عن «شيفروليه كورفيت Z06» اليابانية (صور)
جريدة «الوسط»: «بوزنيقة» تدق مسمارا جديدا في نعش الموعد الانتخابي

جريدة «الوسط»: «بوزنيقة» تدق مسمارا جديدا في نعش الموعد الانتخابي
الدبيبة: سنقوم بتصدير الكهرباء النظيفة إلى أوروبا عبر إيطاليا

الدبيبة: سنقوم بتصدير الكهرباء النظيفة إلى أوروبا عبر إيطاليا
بيانات المركزي: المرتبات تمثل 71% من إجمالي الإنفاق حتى نهاية مايو

بيانات المركزي: المرتبات تمثل 71% من إجمالي الإنفاق حتى نهاية مايو
«نوفا» تكشف ملامح اتفاق تدشين كابل اتصالات بحري بين ليبيا وإيطاليا

«نوفا» تكشف ملامح اتفاق تدشين كابل اتصالات بحري بين ليبيا وإيطاليا
برنامج «فلوسنا» على قناة «الوسط» يناقش مصير حراك الزاوية لتصحيح المسار؟

برنامج «فلوسنا» على قناة «الوسط» يناقش مصير حراك الزاوية لتصحيح المسار؟
«المركزي»: 32.1 مليار دينار إجمالي الإنفاق خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام

«المركزي»: 32.1 مليار دينار إجمالي الإنفاق خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام
في العدد 394: «بوزنيقة».. توافقات أم خلافات؟.. والشفافية مقابل استثمارات النفط

في العدد 394: «بوزنيقة».. توافقات أم خلافات؟.. والشفافية مقابل استثمارات النفط
شاهد.. نتائج قرعة الدور السداسي للدوري الممتاز لكرة القدم

شاهد.. نتائج قرعة الدور السداسي للدوري الممتاز لكرة القدم
تشافي يكشف لماذا فضل ميسي عدم العودة إلى برشلونة

تشافي يكشف لماذا فضل ميسي عدم العودة إلى برشلونة
9 آلاف دولار سعر تذكرة أول مباراة لميسي مع إنتر ميامي

9 آلاف دولار سعر تذكرة أول مباراة لميسي مع إنتر ميامي
مصدر لـ«بوابة الوسط»: قصف مواقع في المكمن وطريق السلخانة شرق زوارة أمس

مصدر لـ«بوابة الوسط»: قصف مواقع في المكمن وطريق السلخانة شرق زوارة أمس
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
بوتين: أوكرانيا لا تزال تملك قدرات هجومية رغم فشل هجومها المضاد
بوتين: أوكرانيا لا تزال تملك قدرات هجومية رغم فشل هجومها المضاد
غوتيريس يُبقي موفده إلى السودان رغم إعلانه «شخصًا غير مرغوب فيه»
غوتيريس يُبقي موفده إلى السودان رغم إعلانه «شخصًا غير مرغوب فيه»
توجيه 37 تهمة إلى ترامب في قضية أرشيف البيت الأبيض
توجيه 37 تهمة إلى ترامب في قضية أرشيف البيت الأبيض
هجوم على فندق في العاصمة الصومالية
هجوم على فندق في العاصمة الصومالية
بايدن ينفي أي اتصال مع وزارة العدل حول قضية الأرشيف وترامب
بايدن ينفي أي اتصال مع وزارة العدل حول قضية الأرشيف وترامب
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أول تعليق من كيليتشدار أوغلو بعد انتهاء الانتخابات التركية
أول تعليق من كيليتشدار أوغلو بعد انتهاء الانتخابات التركية...
بوتين يأمر بتعزيز أمن الحدود الروسية
بوتين يأمر بتعزيز أمن الحدود الروسية...
بعد الهجوم بمسيرات على موسكو.. بوتين: أوكرانيا تريد ترويع الروس
بعد الهجوم بمسيرات على موسكو.. بوتين: أوكرانيا تريد ترويع ......
الأناضول: إردوغان حصل على 55.26% وكيليتشدار أوغلو 44.74% بعد فرز أكثر من 60% من الأصوات
الأناضول: إردوغان حصل على 55.26% وكيليتشدار أوغلو 44.74% بعد......
إردوغان يعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية التركية.. ورسائل تهنئة من رؤساء دول وحكومات
إردوغان يعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية التركية.. ورسائل ......
المزيد
رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون يعلن استقالته من البرلمان
رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون يعلن استقالته من ......
المدعي الخاص بعد اتهام ترامب: القوانين الأميركية تنطبق على الجميع
المدعي الخاص بعد اتهام ترامب: القوانين الأميركية تنطبق على ......
«قراصنة» يحاولون خطف سفينة شحن تركية في البحر المتوسط وقوات إيطالية تتدخل
«قراصنة» يحاولون خطف سفينة شحن تركية في البحر المتوسط وقوات ......
بايدن ينفي أي اتصال مع وزارة العدل حول قضية الأرشيف وترامب
بايدن ينفي أي اتصال مع وزارة العدل حول قضية الأرشيف وترامب...
هجوم على فندق في العاصمة الصومالية
هجوم على فندق في العاصمة الصومالية...
المزيد