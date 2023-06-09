المدعي الخاص بعد اتهام ترامب: القوانين الأميركية تنطبق على الجميع

القاهرة - بوابة الوسط

أكد المدعي الفيدرالي الخاص جاك سميث، اليوم الجمعة، أن القوانين في الولايات المتحدة «تنطبق على الجميع»، وذلك بعد نشر 37 اتهامًا تستهدف الرئيس السابق دونالد ترامب أبرزها تعريض «الأمن القومي» للخطر.

وأوضح المدعي في مداخلة مقتضبة نُقلت وقائعها مباشرة أن دوائره تريد «محاكمةً سريعةً»، وفق ما نقلته وكالة «فرانس برس».

ترامب محاصر بالاتهامات في قضية الأرشيف

ووجه القضاء الفيدرالي اتهامات إلى ترامب في كيفية تعامله مع أرشيف البيت الأبيض، مما يشكل سابقة بالنسبة إلى رئيس أميركي سابق.

كذلك، اتُهم الرئيس الجمهوري السابق، الذي أخذ صناديق من الملفات لدى مغادرته واشنطن، بالإدلاء بشهادات كاذبة، والاتفاق مع مساعده والت ناوتا على إخفاء وثائق يطلبها مكتب التحقيقات الفدرالي، وفق وكالة «فرانس برس».

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وأوردت لائحة الاتهام أن الوثائق التي احتفظ بها ترامب بشكل «غير قانوني» بعد مغادرته البيت الأبيض تضمنت «أسرارًا نووية أميركية»، وقالت الوثيقة إن «الوثائق السرية التي احتفظ بها ترامب في صناديق تضمنت معلومات حول القدرات الدفاعية للولايات المتحدة ودول أخرى وحول البرامج النووية الأميركية». وأشارت إلى أن احتمال نشرها «كان سيعرّض الأمن القومي للولايات المتحدة للخطر».

بايدن ينفي التحدث مع وزير العدل الأميركي بشأن قضية ترامب

ويتهم أنصار الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، جو بايدن بالتلاعب بالعدالة قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في العام 2024 والتي يمكن أن تشهد مواجهة جديدة بين الرجلين.

لكن بايدن نفي في وقت سابق اليوم، إجراء أي اتصال بوزير العدل ميريك غارلاند بشأن لائحة الاتهام التاريخية التي صدرت بحق سلفه دونالد ترامب في قضية الوثائق السرية التي احتفظ بها الأخير.

ورد الرئيس الأميركي على سؤال مراسل عن هذا الأمر، قائلا: «لم أتحدث معه على الإطلاق ولن أتحدث معه. وليس لدي أي تعليق على ذلك»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».