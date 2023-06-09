«قراصنة» يحاولون خطف سفينة شحن تركية في البحر المتوسط وقوات إيطالية تتدخل

القاهرة - بوابة الوسط

حاول «قراصنة» يُرجح أن يكونوا مهاجرين، اليوم الجمعة، خطف سفينة تركية كانت في طريقها إلى فرنسا قبالة سواحل نابولي، مما استدعى تدخل القوات الخاصة الإيطالية، وفق ما نقلته وكالة «فرانس برس».

وقال وزير الدفاع الإيطالي غيدو كروسيتو للصحافة «هناك عملية جارية على متن سفينة صعد إليها قراصنة ... استخدموا أسلحة مثل الخناجر».

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مصدر حكومي قوله إن القوات الخاصة الإيطالية استعادت السيطرة على السفينة.

وأكدت المديرية العامة لشؤون النقل البحري التابعة لوزارة النقل التركية، استعادة السيطرة على سفينة الشحن «غالاتا سي واي» بميناء نابولي بعد تدخل القوات الخاصة الإيطالية.

ونشرت المديرية العامة لشؤون النقل البحري صورا عبر حسابها على «تويتر» تظهر عناصر القوات الإيطالية على متن السفينة أثناء تعقب الخاطفين.

القوات الخاصة الإيطالية على متن سفينة الشحن التركية «غلاتا سي واي» في نابولي، الجمعة 9 يونيو 2023. (المديرية العامة التركية للشؤون البحرية)

القوات الخاصة الإيطالية على متن سفينة الشحن التركية «غلاتا سي واي» في نابولي، الجمعة 9 يونيو 2023. (المديرية العامة التركية للشؤون البحرية)

القوات الخاصة الإيطالية على متن سفينة الشحن التركية «غلاتا سي واي» في نابولي، الجمعة 9 يونيو 2023. (المديرية العامة التركية للشؤون البحرية)

القوات الخاصة الإيطالية على متن سفينة الشحن التركية «غلاتا سي واي» في نابولي، الجمعة 9 يونيو 2023. (المديرية العامة التركية للشؤون البحرية)

القوات الخاصة الإيطالية على متن سفينة الشحن التركية «غلاتا سي واي» في نابولي، الجمعة 9 يونيو 2023. (المديرية العامة التركية للشؤون البحرية)