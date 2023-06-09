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توجيه 37 تهمة إلى ترامب في قضية أرشيف البيت الأبيض

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 09 يونيو 2023, 08:39 مساء
توجيه 37 تهمة إلى ترامب في قضية أرشيف البيت الأبيض
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب. (الإنترنت)
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وُجهت 37 تهمة إلى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بينها «الاحتفاظ بمعلومات تتصل بالأمن القومي وعرقلة العدالة» في قضية أرشيف البيت الأبيض، حسب لائحة اتهام أُعلن عنها، اليوم الجمعة.

كذلك، اتُهم الرئيس الجمهوري السابق، الذي أخذ صناديق من الملفات لدى مغادرته واشنطن، بالإدلاء بشهادات كاذبة، والاتفاق مع مساعده والت ناوتا على إخفاء وثائق يطلبها مكتب التحقيقات الفدرالي، وفق وكالة «فرانس برس».

وأوردت لائحة الاتهام أن الوثائق التي احتفظ بها ترامب بشكل «غير قانوني» بعد مغادرته البيت الأبيض تضمنت «أسرارًا نووية أميركية»، وقالت الوثيقة إن «الوثائق السرية التي احتفظ بها ترامب في صناديق تضمنت معلومات حول القدرات الدفاعية للولايات المتحدة ودول أخرى وحول البرامج النووية الأميركية». وأشارت إلى أن احتمال نشرها «كان سيعرّض الأمن القومي للولايات المتحدة للخطر».

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