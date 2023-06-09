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بوتين: أوكرانيا لا تزال تملك قدرات هجومية رغم فشل هجومها المضاد

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 09 يونيو 2023, 07:01 مساء
بوتين: أوكرانيا لا تزال تملك قدرات هجومية رغم فشل هجومها المضاد
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. (الإنترنت)
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شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، على أن أوكرانيا «لا تزال تملك قدرات هجومية»، على الرغم من «فشل» هجومها المضاد حتى الآن.

وقال، في تصريحات بثها التلفزيون ونقلتها وكالة «فرانس برس»: «كل محاولات الهجوم المضاد التي جرت حتى الآن فشلت، لكن نظام كييف لا يزال يملك قدرات هجومية»، مؤكدًا أن الرد الروسي «سيستند إلى هذه الخلاصة».

في وقت سابق، أكد بوتين أن الهجوم المضاد الذي تعد له أوكرانيا منذ أشهر «بدأ» على الجبهة، لكن قوات كييف لم تتمكن من «تحقيق أهدافها».

وقال بوتين، في فيديو بثه على «تلغرام» مراسل للتلفزيون الروسي العام: «يمكننا أن نؤكد تماما أن هذا الهجوم بدأ»، موضحا: «القوات الأوكرانية لم تحقق أهدافها في أي من ساحات المعركة»، وفق «فرانس برس».

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