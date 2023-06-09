«بنتاغون»: أميركا تتشاور مع حلفائها لمواجهة استفزازات كوريا الشمالية

القاهرة - بوابة الوسط

ذكرت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)، أن واشنطن تحافظ على تنسيق وثيق مع حلفائها، بينما تنتقد الخطوة التي اتخذتها كوريا الشمالية لإعادة محاولة إطلاق صاروخ إلى الفضاء.

وقال الناطق باسم بنتاغون، بات ريدر، في إيجاز صحفي الخميس، أنه لن يتكهن بحالات عدم اليقين، عندما سئل عن احتمال قيام الشمال بمحاولة ثانية لإطلاق الصاروخ، حسب شبكة «كيه.بي.إس.وورلد» الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الجمعة.

وفي إشارة إلى إعلان كوريا الشمالية عن محاولة ثانية لإطلاق الصاروخ، قال الناطق باسم بنتاغون إن بيونغ يانغ، يجب أن تدرك حقيقة أن وزير الدفاع الأميركي، أوستن لويد والكثير من زعماء العالم، دانوا مؤخرا عملية الإطلاق الأخيرة للصاروخ، التي تعد انتهاكا مزعزعا للاستقرار لقرارات مجلس الأمن الدولي، وفق وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

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شدد ريدر بعد ذلك على أن بلاده ستواصل إجراء مشاورات وثيقة مع كوريا الجنوبية واليابان وحلفاء وشركاء آخرين، في المنطقة، لبحث الوضع والحفاظ على التعاون للحد من الاستفزازات المحتملة.

«مركبة إطلاق فضائية»

وكان الجيش الكوري الجنوبي أعلن في 31 مايو الماضي، أن كوريا الشمالية أطلقت ما وصفتها بأنها «مركبة إطلاق فضائية» باتجاه الجنوب.

ومن جانبها، قالت وزارة الدفاع اليابانية إن بيونغ يانغ أطلقت «صاروخا باليستيا محتملا»، وحثت السكان في أوكيناوا على الاحتماء داخل المباني أو تحت الأرض.

كانت كوريا الشمالية أخطرت اليابان والمنظمة البحرية الدولية بخطتها لإطلاق قمر صناعي بين 31 مايو و11 يونيو رغم انتقادات دولية، بأن ذلك سينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر أي إطلاق باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.