  • Alwasat News
Atwasat

ترامب يواجه اتهامات في قضية وثائق البيت الأبيض

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 09 يونيو 2023, 07:19 صباحا
ترامب يواجه اتهامات في قضية وثائق البيت الأبيض
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أن اتّهاما وُجّه إليه في إطار تحقيق حول تعامله مع وثائق سرّية من أرشيف البيت الأبيض بعد مغادرته منصبه.

وكتب ترامب على شبكته الخاصة «تروث سوشال» أنّ «إدارة (الرئيس جو) بايدن الفاسدة أبلغت محاميي أنّ اتّهاما قد وُجّه إليّ، على ما يبدو في قضيّة الصناديق الزائفة»، حسب وكالة «فرانس برس».

تحقيق بشأن تعامل ترامب مع وثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض

وأضاف أنه استُدعي إلى محكمة فدرالية في ميامي الثلاثاء لتوجيه الإدانة له، بعد إدانة أولى في مارس الماضي في قضيّة تتعلّق بشراء صمت ممثّلة أفلام إباحيّة العام 2016.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

في العدد 394: «بوزنيقة».. توافقات أم خلافات؟.. والشفافية مقابل استثمارات النفط

في العدد 394: «بوزنيقة».. توافقات أم خلافات؟.. والشفافية مقابل استثمارات النفط
الأهلي بنغازي يتعادل مع الأخضر بهدف لمثله في «درورينا»

الأهلي بنغازي يتعادل مع الأخضر بهدف لمثله في «درورينا»
أنشيلوتي يهاجم «VAR» ويرفض تدريب منتخب البرازيل

أنشيلوتي يهاجم «VAR» ويرفض تدريب منتخب البرازيل
انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة الأخضر والأهلي بنغازي في «دورينا»

انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة الأخضر والأهلي بنغازي في «دورينا»
قناة «الوسط» تنقل قرعة دور سداسي التتويج للدوري الليبي

قناة «الوسط» تنقل قرعة دور سداسي التتويج للدوري الليبي
بسبب الديون.. طرح جريدة «ذي تلغراف» البريطانية للبيع

بسبب الديون.. طرح جريدة «ذي تلغراف» البريطانية للبيع
9 آلاف دولار سعر تذكرة أول مباراة لميسي مع إنتر ميامي

9 آلاف دولار سعر تذكرة أول مباراة لميسي مع إنتر ميامي
كاريكاتير حليم - مخرجات اللجنة المشتركة 6+6

كاريكاتير حليم - مخرجات اللجنة المشتركة 6+6
اليوم اتحاد الكرة يجري قرعة الدور السداسي

اليوم اتحاد الكرة يجري قرعة الدور السداسي
برشلونة يكذب ميسي في بيان رسمي.. ونيمار يعرض نفسه على «البارسا»

برشلونة يكذب ميسي في بيان رسمي.. ونيمار يعرض نفسه على «البارسا»
اشتباكات وحريق في محيط مجمع أسلحة في الخرطوم

اشتباكات وحريق في محيط مجمع أسلحة في الخرطوم
مصدر لـ«بوابة الوسط»: قصف مواقع في المكمن وطريق السلخانة شرق زوارة أمس

مصدر لـ«بوابة الوسط»: قصف مواقع في المكمن وطريق السلخانة شرق زوارة أمس
طلاب الثانوية يؤدون امتحاناتهم في التعبير والإنشاء (صور)

طلاب الثانوية يؤدون امتحاناتهم في التعبير والإنشاء (صور)
المقريف: أكثر من 123 ألف طالب تقدموا لامتحانات شهادة التعليم الثانوي

المقريف: أكثر من 123 ألف طالب تقدموا لامتحانات شهادة التعليم الثانوي
أوكرانيا: الفيضانات تغمر 600 كيلومتر مربع بعد تدمير سد كاخوفكا

أوكرانيا: الفيضانات تغمر 600 كيلومتر مربع بعد تدمير سد كاخوفكا
تعديل ساعات العمل في إيران توفيرا للكهرباء

تعديل ساعات العمل في إيران توفيرا للكهرباء
بريطانيا تستضيف هذا العام أول قمة عالمية للذكاء الصناعي

بريطانيا تستضيف هذا العام أول قمة عالمية للذكاء الصناعي
وست هام بطلاً لدوري المؤتمر الأوروبي على حساب فيورنتينا (صور)

وست هام بطلاً لدوري المؤتمر الأوروبي على حساب فيورنتينا (صور)
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
دخان حرائق كندا يخنق ملايين الأميركيين ويعطل الحياة
دخان حرائق كندا يخنق ملايين الأميركيين ويعطل الحياة
دول الاتحاد الأوروبي تتوصل لاتفاق حول إصلاح نظام الهجرة
دول الاتحاد الأوروبي تتوصل لاتفاق حول إصلاح نظام الهجرة
بايدن واثق من موافقة الجمهوريين على دعم أوكرانيا ضد روسيا
بايدن واثق من موافقة الجمهوريين على دعم أوكرانيا ضد روسيا
ترامب يواجه اتهامات في قضية وثائق البيت الأبيض
ترامب يواجه اتهامات في قضية وثائق البيت الأبيض
النرويج تبرم اتفاقا لبيع 32 طائرة «إف-16» مستعملة لرومانيا
النرويج تبرم اتفاقا لبيع 32 طائرة «إف-16» مستعملة لرومانيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أول تعليق من كيليتشدار أوغلو بعد انتهاء الانتخابات التركية
أول تعليق من كيليتشدار أوغلو بعد انتهاء الانتخابات التركية...
بوتين يأمر بتعزيز أمن الحدود الروسية
بوتين يأمر بتعزيز أمن الحدود الروسية...
بعد الهجوم بمسيرات على موسكو.. بوتين: أوكرانيا تريد ترويع الروس
بعد الهجوم بمسيرات على موسكو.. بوتين: أوكرانيا تريد ترويع ......
الأناضول: إردوغان حصل على 55.26% وكيليتشدار أوغلو 44.74% بعد فرز أكثر من 60% من الأصوات
الأناضول: إردوغان حصل على 55.26% وكيليتشدار أوغلو 44.74% بعد......
إردوغان يعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية التركية.. ورسائل تهنئة من رؤساء دول وحكومات
إردوغان يعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية التركية.. ورسائل ......
المزيد
إصابة مبنى سكني بطائرة مسيّرة في فورونيج بجنوب روسيا
إصابة مبنى سكني بطائرة مسيّرة في فورونيج بجنوب روسيا...
«بنتاغون»: أميركا تتشاور مع حلفائها لمواجهة استفزازات كوريا الشمالية
«بنتاغون»: أميركا تتشاور مع حلفائها لمواجهة استفزازات كوريا ......
الرئيس الفرنسي يزور ضحايا الهجوم بسكين في أنيسي
الرئيس الفرنسي يزور ضحايا الهجوم بسكين في أنيسي...
النرويج تبرم اتفاقا لبيع 32 طائرة «إف-16» مستعملة لرومانيا
النرويج تبرم اتفاقا لبيع 32 طائرة «إف-16» مستعملة لرومانيا...
ترامب يواجه اتهامات في قضية وثائق البيت الأبيض
ترامب يواجه اتهامات في قضية وثائق البيت الأبيض...
المزيد