ترامب يواجه اتهامات في قضية وثائق البيت الأبيض

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أن اتّهاما وُجّه إليه في إطار تحقيق حول تعامله مع وثائق سرّية من أرشيف البيت الأبيض بعد مغادرته منصبه.

وكتب ترامب على شبكته الخاصة «تروث سوشال» أنّ «إدارة (الرئيس جو) بايدن الفاسدة أبلغت محاميي أنّ اتّهاما قد وُجّه إليّ، على ما يبدو في قضيّة الصناديق الزائفة»، حسب وكالة «فرانس برس».

- تحقيق بشأن تعامل ترامب مع وثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض

وأضاف أنه استُدعي إلى محكمة فدرالية في ميامي الثلاثاء لتوجيه الإدانة له، بعد إدانة أولى في مارس الماضي في قضيّة تتعلّق بشراء صمت ممثّلة أفلام إباحيّة العام 2016.