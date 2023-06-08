دول الاتحاد الأوروبي تتوصل لاتفاق حول إصلاح نظام الهجرة

القاهرة - بوابة الوسط

توصلت دول الاتحاد الأوروبي، الخميس، لاتفاق حول مراجعة لأنظمة التكتل المتعلقة باستقبال مشترك أكثر إنصافًا لطالبي اللجوء والمهاجرين، وفق ما أعلنت الرئاسة السويدية للتكتل، دون أن تعلن تفاصيله.

وأعلنت السويد، التي تتولى الرئاسة الدورية نصف السنوية للاتحاد الأوروبي، التوصل للاتفاق بعد يوم طويل من النقاشات المعقّدة بين وزراء داخلية دول التكتل في لوكسمبورغ، بحسب وكالة «فرانس برس».

وفي 12 مايو الماضي، أعلنت الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود (فرونتكس)، أن عدد عمليات الدخول غير القانونية للاتحاد الأوروبي عبر المنطقة الوسطى للبحر الأبيض المتوسط، ازداد بين يناير وأبريل الماضيين بنسبة تناهز 300% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022.