تبريد مفاعلات محطة زابوروجيا النووية بمياه سد كاخوفكا لم يعد ممكنا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة المشغلة لسد كاخوفكا، الخميس، أن الخزان الذي جرى إنشاؤه بواسطة السد في جنوب أوكرانيا لم يعد بإمكانه توفير المياه لتبريد مفاعلات محطة زابوروجيا النووية.

وقال المدير التنفيذي لشركة «أوكرهيدروينرجو» إيغور سيروتا إن منسوب المياه «أقل من النقطة الفاصلة البالغة 12,7 مترا»، مما يعني أنه لم يعد ممكنًا إمداد «الأحواض في محطة زابوروجيا للطاقة النووية لتبريد المحطة»، بحسب ما أوردت وكالة «فرانس برس».

واتهمت الرئاسة الأوكرانية روسيا، الثلاثاء الماضي، بتفجير سد كاخوفكا لتوليد الطاقة في منطقة خيرسون (جنوب)، لإغراق المنطقة وإبطاء الهجوم الأوكراني الذي تستعد له.

وقال مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك في رسالة موجهة إلى الصحفيين، «هدف الإرهابيين واضح: وضع عقبات أمام الأعمال الهجومية للقوات الأوكرانية»، فيما تتهم روسيا كييف باستهداف السد وتدميره جزئيا، وفق الوكالة الفرنسية.

ورد الكرملين على الاتهامات الأوكرانية قائلا إن الهجوم على سد كاخوفكا لتوليد الطاقة في منطقة خيرسون هو «تخريب متعمد».