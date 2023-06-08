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النمسا: إجلاء 200 راكب من نفق بعد اندلاع حريق في قطار

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 08 يونيو 2023, 10:12 صباحا
النمسا: إجلاء 200 راكب من نفق بعد اندلاع حريق في قطار
أعضاء من فرقة الإطفاء، النمسا، 7 يونيو 2023. (يورونيوز)
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أعلنت السلطات النمساوية، اليوم الخميس، إخلاء حوالي 200 راكب كانوا على متن قطار إثر اندلاع حريق فيه أثناء عبوره نفقا.

وقالت الشرطة النمساوية لوكالة «فرانس برس» إن حوالي 45 راكبا أصيبوا بجروح طفيفة ناجمة على الأرجح عن تنشقهم الدخان المنبعث من الحريق.

القطار كان متجها إلى أمستردام
من جهته، قال الناطق باسم شركة السكك الحديد النمساوية «أو بي بي» لـ«فرانس برس» إن الحريق اندلع، مساء الأربعاء، على متن قطار كان متجها من فيينا إلى أمستردام مرورا بهامبورغ وقد نجم من انقطاع كابل كهرباء علوي.

وأضاف أن الكابل انقطع أثناء عبور القطار نفقا في جبال الألب النمساوية بالقرب من مدينة إنسبروك، وأوضح أن القطار كان ينقل إلى جانب الركاب شحنة سيارات، وقد أدى انقطاع الكابل الكهربائي إلى اندلاع النيران في واحدة أو أكثر من هذه السيارات.

وأكد الناطق أن «الحريق أُخمد في الساعة 22:19 (20:19 ت غ) وإخلاء الركاب أنجز بحلول الساعة 23:40 (21:40 ت غ)».

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