تحقيق بشأن تعامل ترامب مع وثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض

القاهرة - بوابة الوسط

أبلغت النيابة العامة الفدرالية في الولايات المتحدة وكلاء الدفاع عن الرئيس السابق دونالد ترامب أنّ موكّلهم موضع تحقيق بشأن الطريقة التي تعامل بها مع وثائق سرّية بعد مغادرته البيت الأبيض، في خطوة تمهّد لإمكان توجيه اتّهام إليه، وفق ويائل إعلام أميركية.

وقالت جريدة «نيويورك تايمز» وشبكة «سي إن إن» ووسائل إعلام أخرى إنّ محامي ترامب تلقّوا هذا الإخطار من مكتب المدّعي العام جاك سميث، ما يعني أنّ التحقيق يقترب من توجيه الاتّهام إلى الرئيس السابق الطامح للعودة إلى البيت الأبيض في انتخابات العام المقبل، حسب وكالة «فرانس برس».