بريطانيا تستضيف هذا العام أول قمة عالمية للذكاء الصناعي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الأربعاء، خلال زيارة إلى واشنطن أن المملكة المتحدة ستستضيف هذا العام أول قمة عالمية للذكاء الصناعي، في محاولة للتوصل إلى مقاربة مشتركة للدول للحد من المخاطر المتصلة بالتقنية الحديثة.

وقال سوناك قبيل محادثات مع الرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض: «على مر التاريخ اخترعنا تقنيات ثورية حديثة وقمنا بتسخيرها لصالح خير البشرية. وهذا ما علينا القيام به مجدداً»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وفي حين يثير التطور السريع في الاعتماد على تقنيات الذكاء الصناعي مخاوف تتعلق بانتهاك الخصوصية أو تأثر صناعات، فقد نبه البيت الأبيض الرؤساء التنفيذيين لشركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة إلى مسؤوليتهم «الأخلاقية» لحماية المستخدمين من المخاطر الاجتماعية المحتملة للذكاء الصناعي.

وكانت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس قد دعت رؤساء شركات «غوغل» و«مايكروسوف» و«أوبن إيه آي» و«أنثروبيكا» لاجتماع في وقت لا يزال تنظيم الذكاء الصناعي البالغ الأهمية يقع على عاتق الشركات نفسها