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إردوغان يقترح إنشاء لجنة تحقيق دولية في تدمير سد كاخوفكا الأوكراني

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 07 يونيو 2023, 03:01 مساء
إردوغان يقترح إنشاء لجنة تحقيق دولية في تدمير سد كاخوفكا الأوكراني
زيلينسكي يستقبل إردوغان في لفيف الأوكرانية، 18 أغسطس 2022. (الرئاسة التركية)
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اقترح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الأربعاء، تشكيل لجنة تحقيق دولية في تدمير سد كاخوفكا في جنوب أوكرانيا.

وأوردت الرئاسة التركية، في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»، أن إردوغان قال خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: «يمكن تشكيل لجنة بمشاركة خبراء من طرفي النزاع والأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بما في ذلك تركيا».

أوكرانيا تتهم روسيا بتفجير سد كاخوفكا.. والكرملين يرد
اتهمت الرئاسة الأوكرانية روسيا، الثلاثاء، بـ«تفجير» سد كاخوفكا لتوليد الطاقة في منطقة خيرسون (جنوب)، لإغراق المنطقة وإبطاء الهجوم الأوكراني الذي تستعد له.

وقال مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك، في رسالة موجهة إلى الصحفيين: «هدف الإرهابيين واضح: وضع عقبات أمام الأعمال الهجومية للقوات الأوكرانية»، بينما تتهم روسيا كييف باستهداف السد وتدميره جزئيًا، وفق الوكالة الفرنسية.

ورد الكرملين على الاتهامات الأوكرانية قائلًا إن الهجوم على سد كاخوفكا لتوليد الطاقة في منطقة خيرسون هو «تخريب متعمد».

وأكد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين: «هذا عمل تخريبي متعمد بشكل لا لبس فيه من الجانب الأوكراني، وجرى التخطيط له وتنفيذه بأمر من كييف»، مضيفًا أنه يرفض «بشدة» اتهامات السلطات الأوكرانية التي تنسب المسؤولية إلى موسكو، وفق «فرانس برس».

أوكرانيا تعلن إجلاء 17 ألف شخص من محيط سد كاخوفكا
أعلنت أوكرانيا إجلاء أكثر من 17 ألف مدني من مناطق غمرتها الفيضانات في محيط سد كاخوفكا.

وقال المدعي العام الأوكراني أندريي كوستين على «تويتر»: «أكثر من 40 ألف شخص معرضون لخطر الوجود في مناطق غمرتها الفيضانات. تقوم السلطات الأوكرانية بإجلاء أكثر من 17 ألف شخص. للأسف يوجد أكثر من 25 ألف مدني في الأراضي الخاضعة للسيطرة الروسية».

وأعلنت سلطات الاحتلال المعينة من موسكو أنها بدأت عملية لإجلاء سكان ثلاث بلدات، حسب «فرانس برس».

البيت الأبيض يرجح سقوط «عديد القتلى» في تفجير السد
أكد البيت الأبيض، الثلاثاء، أن انفجار السد في أوكرانيا أسفر «على الأرجح عن سقوط عديد القتلى»، لافتا إلى عدم توافر أدلة ملموسة بعد تسمح بتحديد الجهة المسؤولة عن الهجوم.

ونقلت «فرانس برس» عن الناطق باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي قوله للصحفيين إن الولايات المتحدة «لا يمكنها في هذه المرحلة تحديد ما حصل بشكل قاطع».
 

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