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«فرانس برس»: 21 قتيلا في هجومين ببوركينا فاسو

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 07 يونيو 2023, 01:28 مساء
«فرانس برس»: 21 قتيلا في هجومين ببوركينا فاسو
جنود موالون في واغادوغو، بوركينا فاسو، 14 أكتوبر 2022. (أ ب)
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قتل 21 شخصًا معظمهم من العسكريين والمسلحين المدنيين في القوات الرديفة في بوركينا فاسو في هجومين منفصلين شنهما، الإثنين، مسلحون يعتقد أنهم «جهاديون»، كما أفادت مصادر أمنية، الأربعاء، وكالة «فرانس برس».

وقال مصدر أمني إن «اشتباكات عنيفة وقعت الإثنين في ساوينغا» في إقليم بولغو في وسط شرق البلاد.

وذكر مصدر في الشرطة أن 14 «مدنيًا من القوات الرديفة للجيش وأربعة جنود» قتلوا في هذا الهجوم. وأوضح أن «ليل الإثنين- الثلاثاء أسفر هجوم آخر عن مقتل شرطي ومدنيَين» في ينديري (جنوب غرب) بالقرب من ساحل العاج.

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