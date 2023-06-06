روسيا تقر بمقتل 71 من جنودها في التصدي لهجمات أوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت روسيا الثلاثاء مقتل العشرات من جنودها خلال التصدي لهجوم أوكراني، وذلك في أول إقرار من نوعه بتسجيل خسائر في صفوف قوات موسكو.

وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو «على مدى ثلاثة أيام شن النظام الأوكراني هجومًا توعد به منذ فترة طويلة في مختلف قطاعات الجبهة»، مضيفًا «في المجموع، قتل 71 من رجالنا وأصيب 210 بجروح»، بحسب «فرانس برس».

أعلنت أوكرانيا، أمس الإثنين، تحقيق مكاسب قرب مدينة باخموت التي شهدت دمارًا كبيرًا في شرق البلاد، مقللة في الوقت ذاته من حجم «الأعمال الهجومية» التي شُنّت في أماكن أخرى على الجبهة، في حين أكدت روسيا أنها صدت هجمات كبيرة.

إجبار القوات الروسية على الانسحاب

وتؤكد السلطات الأوكرانية منذ أشهر استعدادها لشن هجوم مضاد كبير يهدف إلى إجبار القوات الروسية على الانسحاب من المناطق التي تحتلها.

ومساء الإثنين، أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بمكاسب ميدانية حققتها قواته قرب مدينة باخموت في شرق أوكرانيا، وسخر من رد الفعل «الهستيري» لموسكو التي أعلنت صدّ هجمات واسعة النطاق.

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وجاء في رسالة وجهها زيلينسكي بالفيديو «نرى إلى أي حد ترد روسيا بشكل هستيري على كل المكاسب التي نحققها في هذا القطاع، وعلى كل المواقع التي نسيطر عليها. العدو يدرك أن أوكرانيا ستنتصر».

وكان مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك قال في تغريدة ساخرة إن روسيا «منشغلة بالفعل بشكل نشط، في صد هجوم شامل لم يحصل بعد». وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني غانا ماليار إنه «في بعض القطاعات، ننفذ عمليات هجومية».

«معارك بسيطة» في الجنوب

كذلك، أشارت إلى «معارك بسيطة» في الجنوب حيث القوات الروسية «في موقع دفاعي»، من دون إضافة مزيد من التفاصيل. وردًا على سؤال الصحافة عن فرص نجاح الهجوم الأوكراني المضاد، أشار الرئيس الأميركي جو بايدن الإثنين بحركة بيده تدل على أنه يأمل خيرًا.

بالمقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية صد هجمات على «خمسة قطاعات من الجبهة في اتجاه جنوب منطقة دونيتسك» في صباح الرابع من يونيو. وأشارت إلى أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر كبيرة بالقرب من بلدة نيسكوتشني الواقعة في منطقة دونيتسك، وفي بلدة نوفوداريفكا الواقعة على الحدود بين هذه المنطقة نفسها وجنوب زابوريجيا.

كما جرت «محاولات جديدة لاختراق الدفاعات الروسية» بعد ظهر الإثنين بالقرب من بلدة نوفودونيتسكي، في محيط فوغليدار التي تعد نقطة ساخنة على الجبهة في جنوب منطقة دونيتسك. وقالت إن «العدو لم يحقق أهدافه» في خرق الخطوط الروسية، فيما بثت صور دبابات يجري تدميرها.