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جدل في إيران حول مشروع قانون يتعلق بإلزامية الحجاب

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 06 يونيو 2023, 02:16 مساء
جدل في إيران حول مشروع قانون يتعلق بإلزامية الحجاب
امرأة تسير في أحد شوارع طهران وحجابها مربوط حول رقبتها، 19 إبريل 2023. (أ ف ب)
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أثار مشروع قانون بشأن ارتداء الحجاب في إيران، نقاشا حادًا بين أقطاب السلطة مع تشدد المحافظين حيال رفض عدد متزايد من النساء تغطية رؤوسهن.

ومنذ انتصار الثورة الإسلامية عام 1979، ألزم القانون الإيراني جميع النساء بارتداء الحجاب في الأماكن العامة، ولكن عددًا متزايدًا من الإيرانيات يظهرن مكشوفات الرأس، وهو اتجاه تصاعد مع حركة الاحتجاج التي أشعلتها وفاة مهسا أميني بعد اعتقالها لدى شرطة الأخلاق في سبتمبر لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة، وفق وكالة «فرانس برس».

ويدافع المحافظون الذين يمسكون حاليا بمختلف مفاصل الحكم في الجمهورية الإسلامية، عن إلزامية الحجاب معتبرين أن رفعها سيطلق العنان لعملية تغيير عميقة في «الأعراف الاجتماعية».

وفي هذا السياق، اقترح القضاء والحكومة في مايو مشروع قانون بعنوان «دعم ثقافة العفة والحجاب» من أجل «حماية المجتمع وتمتين الحياة الأسرية».

ويقترح هذا النص تشديد العقوبات، المالية خصوصًا، على أي امرأة «تخلع حجابها في الأماكن العامة أو على الإنترنت»، لكن من دون الذهاب إلى حد السجن.

وقال عالم الاجتماع عباس عبدي لوكالة «فرانس برس»، إن «مشروع القانون يقترح إعادة تصنيف نزع الحجاب من جناية الى جنحة على غرار ارتكاب مخالفة مرورية ولكن بغرامات أشد»، مضيفا أن منذ وفاة مهسا أميني «لم يعد المجتمع يقبل أن تُسجن امرأة لأنها لا ترتدي الحجاب».

وفي الأشهر الأخيرة، اتخذت السلطات سلسلة من المبادرات تتراوح بين إغلاق شركات ولا سيما مطاعم إلى تركيب كاميرات في الشوارع لتعقب النساء اللواتي يتحدين المحظور.

وفي الأيام الأخيرة، فُصل أو أوقف ما لا يقل عن ثلاثة مسؤولين لأنهم لم يمنعوا نساء غير محجبات من دخول مواقع تاريخية.

رسالة نصية تحذيرية
وينص مشروع القانون الذي نُشر في وسائل الإعلام التابعة للحكومة على أن المخالِفات سيتسلمن أولاً رسالة نصية تحذيرية من الشرطة.

وفي حالة تكرار المخالفة، يمكن أن تفرض عليهن غرامة تتراوح بين 500 ألف وستة ملايين تومان (نحو 10 إلى 120 يورو)، وهو مبلغ كبير بالنسبة للعديد من الإيرانيين. ويمكن أن يضاف إلى ذلك الحرمان من الحقوق الاجتماعية ومصادرة سيارة السائقات المخالفات مدة عشرة أيام.

ودافع رئيس القضاء غلام حسين محسني إيجائي عن النص الذي اعتبره متوازنًا، مؤكدا ضرورة عدم استقطاب المجتمع مع قوله إنه يتفهم «مشاغل المؤمنين»، الذين عبروا عن استيائهم من عدم احترام ارتداء الحجاب.

 «إزالة الحواجز القانونية»
في انتظار أن ينظر فيه البرلمان، أثار مشروع القانون غضب المحافظين المتشددين الناشطين في البرلمان الحالي والذين يعتبرونه «غير رادع بما فيه الكفاية».

ومن ثم رأت صحيفة كيهان أن ذلك سيشجع على «انتشار ظاهرة بغيضة»، من خلال «إزالة الحواجز القانونية» أمام النساء اللواتي لا يرتدين الحجاب، مضيفة أن مؤيدي القانون «لا يعلمون أن العدو» يسعى من خلال العمل على إلغاء الحجاب إلى «تدمير مؤسسة الأسرة وفي النهاية مهاجمة أسس النظام الإسلامي».

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ويرى بعض المحافظين المتشددين أن مثل هذه الدعوات إلى «العصيان الاجتماعي»، إنما تطلقها الشبكات الاجتماعية ووسائل الإعلام الأجنبية، ولا سيما القنوات التلفزيونية التي تبث باللغة الفارسية.

وقال عبدي إنه داخل السلطة «لا يوجد إجماع على الحجاب»، بين أولئك الذين يؤيدون الوسائل القمعية وأولئك الذين «يعتقدون أنه يجب تجربة وسائل أخرى»، مضيفا أن في هذا السياق فإن «مشروع القانون لا يرضي أنصار فرض إلزامية الحجاب ولا بالطبع أنصار حرية ارتدائه أو عدم ارتدائه».

ويقارن بعض المراقبين المشروع مع قانون صدر في التسعينات لحظر استخدام أطباق الأقمار الاصطناعية. وأشار عبدي إلى أنه «طُبق لفترة قصيرة فقط قبل التخلي عنه».

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