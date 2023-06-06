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إيران تكشف عن صاروخ بالستي فرط صوتي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 06 يونيو 2023, 11:19 صباحا
إيران تكشف عن صاروخ بالستي فرط صوتي
صورة وزّعتها وزارة الدفاع الإيرانية في 25 مايو 2023 تظهر إطلاق صاروخ «خيبر» البالستي. (أ ف ب)
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كشف الحرس الثوري الإيراني اليوم الثلاثاء، عن صاروخ بالستي فرط صوتي هو الأول الذي ينتج محليا، وذلك بحضور الرئيس إبراهيم رئيسي، بحسب التلفزيون الرسمي.

وقال التلفزيون، «تم الكشف عن صاروخ الفتاح الذي تفوق سرعته سرعة الصوت، أحدث إنجاز للقوة الجو فضائية في الحرس الثوري الإيراني، بحضور رئيس الجمهورية»، وفق وكالة «فرانس برس».

ونشرت وكالة الأنباء الرسمية (إرنا) صوراً للمراسم التي جرت في مكان مغلق لم يحدد، وحضرها عدد من المسؤولين العسكريين من ضمنهم رئيس الحرس الثوري اللواء حسين سلامي.

وأوضحت الوكالة أن الصاروخ «يبلغ مداه 1400 كلم کما تبلغ سرعته قبل إصابة الهدف 13-15 ماخ».

مخاوف من سباق تسلح جديد
وأعلنت الجمهورية الإسلامية في نوفمبر الماضي، أنها صنعت هذا الصاروخ، مما أثار قلق الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي قد اشار إلى أن هذا الإعلان «يجب ألا يؤثر» على المفاوضات بين القوى الكبرى وإيران حول برنامجها النووي. والمفاوضات في طريق مسدود منذ صيف 2022.

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وخلافا للصواريخ البالستية التقليدية تحلّق الصواريخ الفرط صوتية على علو منخفض في الغلاف الجوي ويمكن التحكّم بها، ما يصعّب عمليّة توقّع مسارها واعتراضها.

وأعلنت كل من روسيا وكوريا الشمالية والولايات المتحدة في 2021 أنها أجرت اختبارات لصواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت، ما أثار المخاوف من سباق تسلح جديد.

لكن روسيا تبدو متقدّمة في هذا المجال، وأعلنت في مارس 2022، أنها استخدمت صواريخ «كينجال» الفرط صوتية في الأسابيع الأولى من غزو أوكرانيا الذي بدأ في 24 فبراير.

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