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السلطات الموالية لموسكو: ليس هناك أي بلدة كبرى مهددة بالفيضانات بعد انفجار سد كاخوفكا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 06 يونيو 2023, 09:43 صباحا
السلطات الموالية لموسكو: ليس هناك أي بلدة كبرى مهددة بالفيضانات بعد انفجار سد كاخوفكا
انفجار سد كاخوفكا. (الإنترنت)
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قالت السلطات الموالية لموسكو في منطقة خيرسون التي تحتلها روسيا جزئيا إنه ليس هناك أي بلدة كبرى مهددة بالفيضانات بعد التفجير الذي دمر جزئيا سد كاخوفكا لتوليد الطاقة على نهر دنيبرو.

وأضاف رئيس حكومة منطقة خيرسون التي نصبتها روسيا أندريه أليكسيينكو: «وفقا لخدمات الطوارئ ارتفعت المياه (...) إلى مستوى يتراوح بين مترين وأربعة أمتار، وهو أمر لا يهدد البلدات الكبرى» الواقعة أسفل السد على طول النهر، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

فيضانات تجتاح عدة قرى على نهر دنيبرو بعد تفجير سد كاخوفكا
وفي وقت سابق، قال مسؤول أوكراني إن فيضانات غمرت عدة قرى «كليا أو جزئيا» عقب الانفجارات التي دمرت قسما من سد كاخوفكا في منطقة خيرسون الأوكرانية التي تسيطر عليها روسيا، وقد بدأت عمليات إجلاء.

وأوضح رئيس الإدارة العسكرية في خيرسون أولكسندر بروكودين، على وسائل التواصل الاجتماعي «هناك نحو 16 ألف شخص في المنطقة الحرجة على الضفة اليمنى لمنطقة خيرسون»، مشيرا إلى فيضانات في ثماني مناطق على طول نهر دنيبرو، وفق الوكالة الفرنسية.

أوكرانيا تتهم روسيا بتفجير سد كاخوفكا لإبطاء هجومها
واتهمت الرئاسة الأوكرانية روسيا صباح الثلاثاء بـ«تفجير» سد كاخوفكا لتوليد الطاقة في منطقة خيرسون (جنوب)، لإغراق المنطقة وإبطاء الهجوم الأوكراني الذي تستعد له.

وقال مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك في رسالة موجهة إلى الصحفيين، «هدف الإرهابيين واضح: وضع عقبات أمام الأعمال الهجومية للقوات الأوكرانية»، فيما تتهم روسيا كييف باستهداف السد وتدميره جزئيا، وفق «فرانس برس».

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