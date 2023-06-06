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الصين تدشّن سفارتها في هندوراس عشية زيارة كاسترو إلى بكين

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 06 يونيو 2023, 08:59 صباحا
الصين تدشّن سفارتها في هندوراس عشية زيارة كاسترو إلى بكين
القائم بأعمال السفير الصيني في هندوراس يو بو ووزير خارجية هندوراس إدواردو إنريكي رينا خلال تدشين السفارة الصينية، تيجوسيجالبا، 5 يونيو 2023. (رويترز)
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دشّنت الصين الإثنين، سفارتها في هندوراس بعدما أقام البلدان علاقات دبلوماسية إثر سحب تيجوسيجالبا اعترافها بتايوان، في خطوة تأتي عشية مغادرة رئيسة هندوراس شيومارا كاسترو إلى بكين في زيارة رسمية.

وأقيم حفل تدشين السفارة في فندق في تيجوسيجالبا لأنّ بكين لم تقرّر بعد المكان الذي ستقيم فيه بعثتها الدبلوماسية، وفق وكالة «فرانس برس».

وبدورها، لم تقرّر هندوراس بعد موقع سفارتها في العاصمة الصينية.

نافذة ومنصّة لفتح العلاقات
وفي مرحلة أولى سيرأس البعثة الدبلوماسية الصينية في تيجوسيجالبا القائم بالأعمال يو بو.

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وقال يو في حفل تدشين السفارة بحضور وزير خارجية هندوراس إدواردو إنريكي رينا إنّ «السفارة الصينية في هندوراس ستبذل قصارى جهدها للوفاء بمسؤولياتها لتكون النافذة والمنصّة التي تفتح العلاقات بين البلدين».

وعيّنت هندوراس سالفادور مونكادا، أحد أبرز الباحثين في مجال الطبّ في العالم والذي عاش سنوات عدّة في لندن، سفيراً في بكين، وقد وافقت الصين على هذا الاختيار.

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