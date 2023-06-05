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واشنطن تصف المناورات العسكرية الصينية بـ«العدوانية»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 05 يونيو 2023, 09:09 مساء
واشنطن تصف المناورات العسكرية الصينية بـ«العدوانية»
مناورة عسكرية للصين حول جزيرة تايوان (أرشيفية: الإنترنت)
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حذر البيت الأبيض، الاثنين، من أن المناورات العسكرية الصينية التي وصفتها واشنطن بأنها «عدوانية» قد تؤدي في النهاية إلى التسبب «بجرح شخص ما»، بعد حادث بحري وقع في نهاية الأسبوع، بحسب وكالة «فرانس برس».

واتهمت البحرية الأميركية، السبت، سفينة صينية بالإبحار المتعرج «غير الآمن» حول مدمرة أميركية في مضيق تايوان، بعد أقل من عشرة أيام من حادث جوي بين البلدين في المنطقة.

ويزداد الخلاف بين واشنطن وبكين، على خلفية قضية تايوان، حيث تعتبر الصين الجزيرة البالغ عدد سكانها 23 مليون نسمة، جزءًا لا يتجزأ من أراضيها ولا تستبعد استعادتها بالقوة إن لزم الأمر.

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