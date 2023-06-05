بلينكن يحذر إسرائيل: التوسع في المستوطنات عقبة أمام تحقيق السلام وحل الدولتين

القاهرة - بوابة الوسط

تعهد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الإثنين، باستمرار التزام واشنطن بحل الدولتين فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لكنه حذر من أن التوسع في المستوطنات سيكون عقبة أمام تحقيق السلام.

كما حذر بلينكن في خطاب ألقاه اليوم أمام لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية «أيباك» المؤيدة للاحتلال الإسرائيلي من أن التحركات نحو ضم الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل أو الإخلال بالوضع الراهن في الأماكن المقدسة يضر بآفاق حل الدولتين، دون أن يذكر بالإسم الأماكن المقدسة التي يقصدها، بحسب «فرانس برس».

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وقال بلينكن «من الواضح أن التوسع الاستيطاني يمثل عقبة أمام أفق الأمل الذي نسعى إليه». وأضاف «وبالمثل، فإن أي تحرك نحو ضم الضفة الغربية، بحكم الأمر الواقع أو بحكم القانون، والإخلال بالوضع الراهن التاريخي في الأماكن المقدسة واستمرار هدم المنازل وإجلاء العائلات التي عاشت في تلك المنازل لأجيال، يلحق الضرر بآفاق حل الدولتين كما أنه يقوّض الكرامة التي يستحقها جميع الناس».