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بلينكن: تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل يضمن المصالح الأمنية لواشنطن

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 05 يونيو 2023, 05:49 مساء
بلينكن: تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل يضمن المصالح الأمنية لواشنطن
وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن. (الإنترنت)
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أكد وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن الإثنين أن تطبيع العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل يندرج ضمن المصالح الأمنية للولايات المتحدة.

وقال بلينكن في خطاب أمام منظمة «أيباك» المؤيدة لإسرائيل في واشنطن «لدى الولايات المتحدة مصلحة فعلية على صعيد الأمن القومي في إرساء تطبيع بين إسرائيل والسعودية»، بحسب «فرانس برس».

وأضاف «نستطيع وعلينا أن نؤدي دورًا كاملاً للمضي قدمًا في هذه المسألة»، لكنه تدارك أن «ليس لديه أي أوهام لجهة إمكان القيام بذلك سريعًا أو في شكل سهل». وشدد على أنه سيعمل على هذا الملف خلال زيارته للسعودية بين الثلاثاء والخميس.

 اجتماع للتحالف الدولي ضد تنظيم «داعش».
يتوجه بلينكن الثلاثاء إلى مدينة جدة السعودية على البحر الاحمر وإلى الرياض الأربعاء والخميس حيث يشارك خصوصًا في اجتماع للتحالف الدولي ضد تنظيم «داعش».

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وفي خطابه الإثنين، كرر بلينكن دعم الولايات المتحدة «الراسخ» للحليف الإسرائيلي الذي تقدم إليه واشنطن سنويًا مساعدات بمليارات الدولارات، مجددًا التأكيد أن إدارة جو بايدن ترى أن ايران هي التهديد الرئيسي لأمن الدولة العبرية.

وقال «إذا رفضت إيران سلوك طريق الدبلوماسية فكما كرر الرئيس بايدن بوضوح، (تبقى) كل الخيارات مطروحة لضمان عدم امتلاك إيران أسلحة نووية»، منددًا بالأنشطة العدوانية لإيران «في المنطقة وخارجها». كذلك، ندّد بالعلاقات العسكرية المتنامية بين إيران وروسيا، مشيرًا إلى أن موسكو تزوّد طهران «أسلحة متطورة».

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