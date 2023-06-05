بلينكن: واشنطن لن تسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي

القاهرة - بوابة الوسط

كرر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الإثنين، أن إيران لا تزال تشكل الخطر الأكبر على إسرائيل من وجهة نظر الإدارة الأميركية، ولن يسمح لها تاليًا بامتلاك السلاح النووي.

وقال بلينكن في خطاب أمام منظمة «أيباك» المؤيدة لإسرائيل «إذا رفضت إيران سلوك طريق الدبلوماسية، فكما كرر الرئيس بايدن بوضوح (تبقى) كل الخيارات مطروحة لضمان عدم امتلاك إيران أسلحة نووية».

وفي سياق متصل أعلنت وكالة الطاقة الذرية في بيان صادر عنها، اليوم الإثنين، أن إعادة تركيب الكاميرات كان مهمًا جدًا لمراقبة نشاط إيران النووي، وقالت الوكالة في بيان لها :«حصلنا على ردود من إيران حول المواقع النووية السرية ونتحقق منها».

إيران قدمت إجابة مُرضية لوكالة الطاقة الذرية

وعلى الجانب الآخر، اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتقصير في مراقبة أنشطة إيران النووية، مشيرًا إلى أن الوكالة التابعة للأمم المتحدة تخاطر بأن تصبح هيئة مُسيّسة وبالتالي تفقد أهميتها.

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جاءت الانتقادات غير المألوفة في أعقاب تقرير أصدرته الوكالة الأسبوع الماضي، أشار إلى أن إيران قدمت إجابة مُرضية فيما يتعلق باكتشاف جزيئات يورانيوم مُشتبه بها وإلى أنها أعادت تركيب بعض معدات المراقبة التي وُضعت في البداية بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 الذي يتوقف العمل به الآن.

تخصيب اليورانيوم

ومع تخصيب إيران اليورانيوم بدرجة نقاء تصل 60% وهو ما يكفي لصنع قنبلتين نوويتين إذا زادت درجة النقاء، وهو أمر تنفي إيران رغبتها فيه أو التخطيط له، فإن إسرائيل زادت من تهديداتها بشن ضربات عسكرية استباقية إذا أخفقت الدبلوماسية الدولية في إيقاف إيران.

وقال نتنياهو أمام اجتماع لمجلس الوزراء الإسرائيلي، في تصريحات نقلها التلفزيون، «إيران تواصل الكذب على الوكالة الدولية للطاقة الذرية. رضوخ الوكالة للضغط الإيراني وصمة في سجلها». وأضاف: «إذا أصبحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية منظمة سياسية، فإن نشاطها الرقابي في إيران وتقاريرها عن النشاط النووي الإيراني سيكونان بلا أهمية».

وذكرت الوكالة الأربعاء أنه بعد التحقيق وعدم إحراز تقدم على مدى السنوات السابقة، قدمت إيران إجابة مُرضية فيما يتعلق بالعثور على جزيئات يورانيوم في أحد المواقع الثلاثة المشمولة بالتحقيق.

وقال دبلوماسي كبير في فيينا إن هذه الجسيمات يمكن تفسيرها بوجود مختبر ومنجم يعودان للحقبة السوفيتية هناك، مشيرًا إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليس لديها أسئلة أخرى.