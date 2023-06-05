مناورات روسية في بحري اليابان وأوخوتسك

القاهرة - بوابة الوسط

بدأت قوات الأسطول الروسي في المحيط الهادي، اليوم الإثنين، مناورات في بحر اليابان وبحر أوخوتسك ستستمر حتى 20 من يونيو الجاري، حسب ما أعلنته وزارة الدفاع الروسية.

وأضافت الوزارة، على تطبيق تلغرام، أن أزيد من 60 سفينة حربية وسفينة دعم، إضافة إلى 35 طائرة بحرية وقوات ساحلية وأكثر من 11 ألف فرد عسكري يشاركون في مناورات قوات أسطول المحيط الهادي، وفق وكالة «يورو نيوز».

عمليات بحث وتتبع

وستنفذ الوحدات البحرية خلال التدريب بالتعاون مع طيران البحرية عمليات بحث وتتبع لغواصات «العدو»، والقيام بتدريبات قتالية واختبار أنظمة الدفاع الجوي الملحقة بالقطع البحرية وتقديم الدعم اللوجيستي للقوات في البحر وفقا لما جاء في بيان وزارة الدفاع الروسية.

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وقالت الخدمة الصحفية لأسطول المحيط الهادئ في بيان: «وفقاً لخطة تدريب هيئات القيادة والسيطرة العسكرية لقوات أسطول المحيط الهادئ لعام 2023، ستكون التدريبات من 5 إلى 20 يونيو الجاري».

وأشار أسطول المحيط الهادئ إلى أنه يجري حالياً نشر قوات أسطول المحيط الهادئ في مناطق محددة، مضيفا أن «أسطول المحيط الهادئ، بقيادة الأدميرال فيكتور لينا، يجري تنفيذ مهام تدريبات عملياتية في مياه البحار البعيدة».