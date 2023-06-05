الولاية المكسيكية الأكثر سكانا تختار حاكمها قبل عام على الانتخابات الرئاسية

القاهرة - بوابة الوسط

أدلى الملايين بأصواتهم في الولاية المكسيكية الأكثر سكانا حيث تأمل حركة «مورينا» اليسارية الحاكمة السيطرة على آخر معقل كبير للحزب الثوري المؤسسي الذي هيمن في الماضي، قبل عام من موعد الانتخابات الرئاسية.

ويحق لـ12,6 مليون شخص التصويت لاختيار حاكم ولاية مسكيكو، المنطقة الواقعة على أطراف العاصمة والتي تعكس جميع تناقضات البلاد، من الحيوية الاقتصادية وصولا إلى العنف المرتبط بالمجموعات الإجرامية، حسب وكالة «فرانس برس».

ويعد الاقتراع آخر اختبار كبير قبل انتخابات منتصف العام 2024 الرئاسية، وتبدو مرشحة «مورينا»، دلفينا غوميز، الأوفر حظا للفوز في مواجهة خصمتها من الحزب الثوري المؤسسي أليخاندرا ديل مورال.

وسيعزز الفوز سطوة «مورينا» الذي يحكم حاليا 22 من ولايات المكسيك الـ32، إما وحده أو إلى جانب حلفائه.