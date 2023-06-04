تحذيرات أميركية وصينية متبادلة بشأن النزاع في منطقة المحيط الهادئ خلال مؤتمر أمني بسنغافورة

القاهرة - بوابة الوسط

حذر وزير الدفاع الصيني لي شانغفو الأحد من إقامة تحالفات عسكرية «شبيهة بحلف شمال الأطلسي» في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مؤكدًا أن ذلك سيغرق المنطقة في «دوامة» من النزاعات.

وجاءت تصريحات الوزير الصيني غداة اتهام البحرية الأميركية السبت سفينة صينية بالقيام بتحركات «خطيرة» حول مدمرة أميركية كانت تبحر مع سفينة كندية في مضيق تايوان.

وخلال مؤتمر حول الأمن ينظم في إطار حوار شانغريلا في سنغافورة، قال لي إن «المحاولات الهادفة إلى تعزيز تحالفات شبيهة بحلف شمال الأطلسي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ هي وسيلة لاختطاف دول المنطقة وتضخيم النزاعات والمواجهات». وحذر من أن ذلك «لن يؤدي سوى إلى إغراق منطقة آسيا والمحيط الهادئ في دوامة من النزاعات والصراعات».

تعزيز التحالفات والشراكات في المنطقة

وتشكل تصريحات لي صدى لانتقادات توجهها الصين منذ فترة طويلة لجهود واشنطن لتعزيز التحالفات والشراكات في المنطقة بهدف مواجهة نفوذ بكين المتزايد.

والولايات المتحدة عضو في مجموعة «أوكوس» التي تضم أستراليا وبريطانيا. وهي عضو في مجموعة «كواد» التي تضم اليابان والهند وأستراليا. وأكد الوزير الصيني أن «منطقة آسيا والمحيط الهادئ اليوم تحتاج إلى تعاون مفتوح وشامل وليس إلى تكتلات في زمر صغيرة». وأضاف «لا يمكن إنكار أنه في حال حدوث نزاع أو مواجهة بين الصين والولايات المتحدة، فإن ذلك سيتسبب بألم لا يطاق للعالم».

حسابات خاطئة

كان وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أكد السبت في المؤتمر نفسه أن الحوار بين الولايات المتحدة والصين «ضروري» وسيتيح تجنب حسابات خاطئة قد تؤدي إلى نزاع. وقال أوستن «كلما تحدثنا أكثر أمكننا تجنب سوء الفهم وسوء التقدير الذي قد يؤدي إلى أزمة أو نزاع».

واتهمت البحرية الأميركية سفينة صينية بالقيام بتحركات «خطيرة» حول مدمرة أميركية في مضيق تايوان بعد أقل من عشرة أيام على وقوع حادث جوي بين البلدين في المنطقة. وقالت القيادة الأميركية في بيان إن السفينة الصينية «قامت بمناورات خطيرة قرب تشونغ هون» المدمرة الأميركية التي كانت تبحر في المضيق السبت.

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ووقع هذا الحادث عندما كانت السفينة «يو إس إس تشونغ هون» وهي مدمرة من نوع إيجيس تابعة للأسطول الأميركي في المحيط الهادئ، تبحر إلى جانب السفينة الكندية «إتش إم سي إس مونتريال» في مضيق تايوان الذي يبلغ عرضه 180 كيلومترًا ويفصل الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي عن الصين القارية.

وتعبر السفن أميركية باستمرار مضيق تايوان لكن نادرًا ما ترافقها سفن تابعة للحلفاء. ويعود آخر مرور لسفن أميركية وكندية معا إلى سبتمبر الماضي. وتثير هذه التحركات غضب الصين التي تعتبر تايوان جزءًا لا يتجزأ من أراضيها وتؤكد أنها تمتلك حقوقًا سيادية في المضيق.

حادث «خطير جدًا»

ووصف أوستن الأحد هذا الحادث بـ«الخطير جدًا». وقال للصحفيين «أدعو القيادة الصينية إلى القيام بالأمور الصحيحة من أجل كبح هذا النوع من السلوك لأنني أعتقد أنه قد تقع حوادث قد تتسبب بخروج الأمور عن السيطرة».

وأكد لي للحضور في المؤتمر في سنغافورة الأحد أن المسؤولية تقع على عاتق الولايات المتحدة لسحب حضورها العسكري بعيدا عن المناطق القريبة من الصين.

وقال الوزير الصيني إن «طائراتنا العسكرية الصينية والسفن الحربية لن تذهب أبدا قرب المجال الجوي أو المياه الإقليمية التابعة لدول أخرى للانخراط فيما يسمى بالهيمنة الملاحية». وأضاف أن «أفضل شيء سيكون لو قامت جميع الدول خاصة طائراتها وسفنها الحربية بالامتناع عن التجول في المجال الجوي والمياه الإقليمية التابعة لدولة أخرى».

أوستن ونظيره الصيني يتحدثان لفترة وجيزة للمرة الأولى

وتصافح أوستن ونظيره الصيني لي شانغفو وتحدثا لفترة وجيزة للمرة الأولى خلال حفل العشاء الافتتاحي لمؤتمر شانغريلا الجمعة. كانت الولايات المتحدة دعت لي للقاء أوستن على هامش المؤتمر. لكن بكين رفضت ذلك.

وأكد مسؤول دفاعي أميركي كبير الأحد للصحفيين أن بلاده طلبت أيضا عقد اجتماعات على مستوى أدنى لكن الصين لم ترد.

وفرضت الإدارة الأميركية في 2018 عقوبات على شانغفو الذي أصبح وزيرا للدفاع في مارس الماضي. وقال عضو في الوفد الصيني لـ«فرانس برس» إن رفع العقوبات شرط مسبق لأي لقاء. ولكن هناك بوادر لتحسن الحوار بين البلدين.