الجيش الروسي يصد بالمدفعية مجموعة أوكرانيين حاولوا العبور إلى بيلغورود

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الجيش الروسي، الأحد، أنه صد مجموعة أوكرانية «إرهابية» حاولت العبور إلى منطقة بيلغورود في غرب البلاد والتي تتعرض لقصف أوكراني كثيف منذ أسبوع.

وقال الجيش في بيان «في الرابع من يونيو، رصدت وحدات تغطي حدود المنطقة العسكرية الغربية محاولة مجموعة تخريبية من الإرهابيين الأوكرانيين عبور النهر قرب قرية نوفايا تافوليانكا»، مضيفًا «ضُرب العدو بالمدفعية وتفرقت صفوفه وتراجع»، وفق «فرانس برس».

إخلاء المناطق التي تتعرض للقصف

وحث حاكم منطقة بيلغورود الروسية الحدودية مع أوكرانيا فياتشيسلاف غلادكوف السكان الأحد إلى إخلاء المناطق التي تتعرض للقصف الذي اشتد في الأيام الأخيرة.

واتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الروس «بمهاجمة مدينة» دنيبرو مساء السبت، مشيرًا إلى أن هناك ضحايا آخرين ما زالوا عالقين تحت أنقاض مبنيَين سكنيين.

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في الأسابيع الأخيرة، تكثفت الضربات الجوية الروسية على أوكرانيا والقصف الأوكراني على أراض روسية بينما تؤكد كييف منذ أشهر أنها تستعد لهجوم كبير ضد قوات موسكو بهدف استعادة الأراضي التي خسرتها منذ بدء الغزو الروسي في فبراير 2022.

القصف أصاب مبنيين سكنيين

وقال حاكم منطقة دنيبرو سيرغي ليساك في رسالة على تطبيق تلغرام الأحد إن القصف أصاب مبنيين سكنيين من طابقين وعشرة منازل ومحلًا تجاريًا وأنبوبًا للغاز. وأضاف أن «جثة فتاة انتُشلت من تحت أنقاض منزل في منطقة بيدورودنينسكا»، موضحًا أنها «بلغت للتو الثانية من العمر».

وتابع أن «22 شخصًا جرحوا بينهم خمسة أطفال». وكان قد تحدث ليل السبت الأحد عن ثلاثة فتيان في حالة خطيرة في المستشفى.

وحمّل زيلينسكي روسيا مسؤولية القصف، ونشر على موقع فيسبوك مقطع فيديو يُظهر عناصر إنقاذ يفتشون بين الأنقاض على صوت آلات ثقب الصخور. وأكد أن «روسيا تثبت مرة أخرى أنها دولة إرهابية ... روسيا ستتحمل مسؤولية كل ما يُرتكب ضد بلدنا وشعبنا».