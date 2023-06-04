  • Alwasat News
Atwasat

نصف مليون بولندي يتظاهرون ضد الحكومة في وارسو

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 04 يونيو 2023, 04:28 مساء
نصف مليون بولندي يتظاهرون ضد الحكومة في وارسو
مشاركون في تظاهرة مناهضة للحكومة البولندية في وارسو. (أ ف ب)
alwasat radio

شارك نحو نصف مليون بولندي، الأحد، في تظاهرة ضد الحكومة في شوارع وارسو هي «الأكبر منذ ثلاثين عامًا»، وفق ما أعلن المنظمون.

تدفق المحتجون من جميع أنحاء بولندا استجابة لدعوة زعيم حزب «المنصة المدنية» المعارض الوسطي، الرئيس السابق للمجلس الأوروبي دونالد توسك، للاحتجاج على «غلاء المعيشة والغش والكذب ودعمًا للديمقراطية والانتخابات الحرة والاتحاد الأوروبي»، بحسب «فرانس برس».

وشجع قادة غالبية أحزاب المعارضة أنصارهم على المشاركة في المسيرة الكبيرة ضد حزب «القانون والعدالة» القومي الشعبوي الحاكم وزعيمه ياروسلاف كاتشينسكي وحلفائه.

«يكفي!» و«لا نريد بولندا استبدادية»، 
ورفع المحتجون لافتات كتب عليها «يكفي!» و«لا نريد بولندا استبدادية»، ورددوا شعارات مناهضة للغالبية الحاكمة منذ نحو ثماني سنوات، مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في الخريف. وقال يان غرابيك الناطق باسم منظمي المسيرة التي يبدو أنها الأكبر في البلد منذ انهيار النظام الشيوعي العام 1989، إن «مجلس المدينة يقدر عدد المشاركين بـ500 ألف في الوقت الحالي».

-  رئيس وزراء بولندا من واشنطن: قصر نظر أوروبي في الانفتاح على الصين
-  بولندا تعلن تسليم أوكرانيا أولى دبابات ليوبارد

قاد مسؤولو حزب «المنصة المدنية» المسيرة يرافقهم زعيم أول اتحاد نقابي مستقل في العالم الشيوعي في الثمانينيات ليش فاوينسا حائز جائزة نوبل للسلام العام 1983.

في خطاب افتتاحي موجز، شدد توسك على أن مهمة المعارضة «يمكن مقارنتها من حيث الأهمية» بمناهضة الشيوعية في الثمانينيات.

 فاوينسا الغائب عن المشهد السياسي
أما فاوينسا الغائب عن المشهد السياسي منذ فترة طويلة، فقال إنه ينتظر «بصبر» اليوم الذي سيغادر فيه الحزب القومي وزعيمه كاتشينسكي السلطة.  وقال المسؤول النقابي السابق «كاتشينسكي، جئنا لطردك. لقد آن الأوان».

التظاهرة التي تعتبرها المعارضة لحظة فاصلة في مسيرتها نحو الفوز في الانتخابات تتزامن مع الذكرى الرابعة والثلاثين لأول اقتراع حر جزئيًا في بولندا، والذي عجّل بسقوط الشيوعية في أوروبا.

نجحت حركة ليش فاوينسا آنذاك في إيصال 160 من مرشحيها إلى مجلس النواب، وفازت بكل المقاعد الممكنة تقريبا، أي 35% من مقاعد المجلس، و99% من مقاعد مجلس الشيوخ.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

صافرة ليبية تضبط ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد

صافرة ليبية تضبط ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد
ريال مدريد يعلن رحيل بنزيما بنهاية الموسم

ريال مدريد يعلن رحيل بنزيما بنهاية الموسم
الخبير غاري ماركوس: مخاطر الذكاء الصناعي على البشرية «مُبالغ فيها»

الخبير غاري ماركوس: مخاطر الذكاء الصناعي على البشرية «مُبالغ فيها»
اجتماع دول «أوبك+».. مناقشات حادة وتوقعات صعبة لمستقبل الإنتاج

اجتماع دول «أوبك+».. مناقشات حادة وتوقعات صعبة لمستقبل الإنتاج
مطاعم مغاربية جديدة في باريس تعرّف الفرنسيين بأطباق أقل شهرة من «الكسكس»

مطاعم مغاربية جديدة في باريس تعرّف الفرنسيين بأطباق أقل شهرة من «الكسكس»
شقيقتان سوريتان في أربيل ترويان بموسيقاهما معاناة الأكراد

شقيقتان سوريتان في أربيل ترويان بموسيقاهما معاناة الأكراد
أستراليا تعتزم إنشاء متنزه بحري بحجم إسبانيا

أستراليا تعتزم إنشاء متنزه بحري بحجم إسبانيا
«الإعلام الحربي»: ضبط 1000 مهاجر في امساعد.. والعثور على مصنع للقوارب في بئر الأشهب

«الإعلام الحربي»: ضبط 1000 مهاجر في امساعد.. والعثور على مصنع للقوارب في بئر ...
باريس سان جرمان يعلن رسمياً رحيل بطل العالم ليونيل ميسي عن صفوفه

باريس سان جرمان يعلن رسمياً رحيل بطل العالم ليونيل ميسي عن صفوفه
بالصدفة.. العثور على 45 كيسًا تحوي رفاتًا بشرية في المكسيك

بالصدفة.. العثور على 45 كيسًا تحوي رفاتًا بشرية في المكسيك
مانشستر سيتي يواصل اكتساح الألقاب ويفوز بكأس إنجلترا

مانشستر سيتي يواصل اكتساح الألقاب ويفوز بكأس إنجلترا
معارك السودان تدخل أسبوعها الثامن.. وعشرات من ضحاياها دُفِنوا مجهولين

معارك السودان تدخل أسبوعها الثامن.. وعشرات من ضحاياها دُفِنوا مجهولين
الليبية ريحان بن جليل ستحمل شعلة افتتاح الأولمبياد الخاص في برلين

الليبية ريحان بن جليل ستحمل شعلة افتتاح الأولمبياد الخاص في برلين
«تحقيقات»: مبادرة الإسكان الشبابي في مرمى الانتقادات

«تحقيقات»: مبادرة الإسكان الشبابي في مرمى الانتقادات
مطالب إلى لجنة «6+6» حول زيادة مشاركة المرأة في مقاعد مجلس الأمة

مطالب إلى لجنة «6+6» حول زيادة مشاركة المرأة في مقاعد مجلس الأمة
شاهد: تنصيب إردوغان رئيسًا لولاية ثالثة في تركيا

شاهد: تنصيب إردوغان رئيسًا لولاية ثالثة في تركيا
كاريكاتير خيري - تحالف الجريمة المنظمة والفساد السياسي في ليبيا

كاريكاتير خيري - تحالف الجريمة المنظمة والفساد السياسي في ليبيا
النيجيريون في مواجهة معضلة إنهاء دعم الوقود

النيجيريون في مواجهة معضلة إنهاء دعم الوقود
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
مقتل طفلة وإصابة 22 شخصًا في قصف جوي على دنيبرو الأوكرانية
مقتل طفلة وإصابة 22 شخصًا في قصف جوي على دنيبرو الأوكرانية
شقيقة الزعيم الكوري الشمالية تدين اجتماعا للأمم المتحدة بشأن القمر الصناعي
شقيقة الزعيم الكوري الشمالية تدين اجتماعا للأمم المتحدة بشأن ...
الجيش الروسي يعلن شنّ ضربات ليلية على مطارات عسكرية أوكرانية
الجيش الروسي يعلن شنّ ضربات ليلية على مطارات عسكرية أوكرانية
54 قتيلًا من قوة الاتحاد الأفريقي في هجوم 26 مايو بالصومال
54 قتيلًا من قوة الاتحاد الأفريقي في هجوم 26 مايو بالصومال
انتخابات تشريعية في غينيا بيساو سعيا لإنهاء انعدام الاستقرار
انتخابات تشريعية في غينيا بيساو سعيا لإنهاء انعدام الاستقرار
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أول تعليق من كيليتشدار أوغلو بعد انتهاء الانتخابات التركية
أول تعليق من كيليتشدار أوغلو بعد انتهاء الانتخابات التركية...
نتائج أولية للانتخابات الرئاسية التركية: إردوغان يحصل على 59% مقابل 35% لكيليتشدار أوغلو
نتائج أولية للانتخابات الرئاسية التركية: إردوغان يحصل على ......
الأناضول: إردوغان متقدم بـ52% من الأصوات مقابل 42% لكيليتشدار بعد فرز 50% من أصوات الناخبين
الأناضول: إردوغان متقدم بـ52% من الأصوات مقابل 42% ......
نسبة المشاركة وصلت لـ88.9%.. إجراء جولة ثانية للانتخابات الرئاسية التركية
نسبة المشاركة وصلت لـ88.9%.. إجراء جولة ثانية للانتخابات ......
حكم بالسجن 3 سنوات على ساركوزي في قضية فساد
حكم بالسجن 3 سنوات على ساركوزي في قضية فساد...
المزيد
السنغال.. تراجع حدة الصدامات واعتقال 500 شخص
السنغال.. تراجع حدة الصدامات واعتقال 500 شخص...
نصف مليون بولندي يتظاهرون ضد الحكومة في وارسو
نصف مليون بولندي يتظاهرون ضد الحكومة في وارسو...
أمين عام «ناتو» لإردوغان: السويد أوفت بالتزاماتها للانضمام للحلف
أمين عام «ناتو» لإردوغان: السويد أوفت بالتزاماتها للانضمام ......
انتخابات تشريعية في غينيا بيساو سعيا لإنهاء انعدام الاستقرار
انتخابات تشريعية في غينيا بيساو سعيا لإنهاء انعدام الاستقرار...
54 قتيلًا من قوة الاتحاد الأفريقي في هجوم 26 مايو بالصومال
54 قتيلًا من قوة الاتحاد الأفريقي في هجوم 26 مايو بالصومال...
المزيد