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54 قتيلًا من قوة الاتحاد الأفريقي في هجوم 26 مايو بالصومال

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 04 يونيو 2023, 03:13 مساء
54 قتيلًا من قوة الاتحاد الأفريقي في هجوم 26 مايو بالصومال
جنود أوغنديون في قوة الاتحاد الأفريقي. (أ ف ب)
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أعلن الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني مقتل 54 جنديًّا على الأقل من قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في هجوم شنه مسلحون على قاعدتهم في الصومال الأسبوع الماضي.

وكتب موسيفيني في تغريدة على تويتر، ليل السبت الأحد: «عثرنا على جثث 54 جنديًّا أحدهم قائد». واستهدف الهجوم الذي وقع في 26 من مايو قاعدة بولو مارير الواقعة على بعد 120 كيلومترًا جنوب غرب العاصمة مقديشو، وقاد المسلحون سيارة مليئة بالمتفجرات إلى القاعدة ما أدى إلى اشتباك بالرصاص، بحسب قائد عسكري صومالي وسكان محليين، بحسب «فرانس برس».

حركة الشباب تتبنى الهجوم
وتبنت الهجوم حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة والتي تقاتل منذ 2007 الحكومة الفيدرالية المدعومة من الأسرة الدولية، من أجل فرض الشريعة الإسلامية في الصومال، وهذه واحدة من أكبر الخسائر التي تعرضت لها القوة (أتميس) منذ إطلاقها عملية في أغسطس الماضي ضد جماعة الشباب.

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ومن النادر أيضًا الاعتراف بحصيلة كبيرة من طرف الجيش. وأكد موسيفيني الأسبوع الماضي أن رد الفعل الأولي المذعور ساهم في ارتفاع الحصيلة، وأشار إلى أن قائدين ارتكبا خطأ و«أمرا الجنود بالتراجع»، موضحًا أنهما سيواجهان تهمًا في محاكمة عسكرية.

وبحسب البيان، قال الرئيس: «أظهر جنودنا صمودًا ملحوظًا وتمكنوا من إعادة تنظيم أنفسهم ما أدى إلى استعادة القاعدة». وأرسلت قوات الاتحاد الأفريقي طائرات مروحية كتعزيزات بعد الهجوم دون أن تعلن عدد القتلى.

حرب شاملة 
وشنت القوة الأفريقية الداعمة للحكومة الصومالية هجومًا في أغسطس الماضي على حركة الشباب التي تنفذ هجمات في هذه الدولة الهشة في القرن الأفريقي منذ أكثر من 15 عامًا. 

حلت قوة الاتحاد الإفريقي في الصومال «أتميس» التي تضم نحو 20 ألف جندي وشرطي ومدني من أوغندا، وبوروندي، وجيبوتي، وإثيوبيا، وكينيا، في أبريل 2022 مكان قوة الأمم المتحدة التي تم نشرها منذ عام 2007 لمكافحة تمرد حركة الشباب، وهدفها تسليم المسؤوليات الأمنية للجيش والشرطة الصوماليين بحلول عام 2024.

أعلن الرئيس الصومالي حسن الشيخ محمود، الذي عاد إلى السلطة في مايو 2022، «حربًا شاملة» ضد حركة الشباب في سبتمبر، وشن هجومًا عسكريًّا بمساندة قوة الاتحاد الإفريقي وضربات جوية أميركية. 

غارة جوية بعد يوم من الهجوم
وشنت الولايات المتحدة غارة جوية بعد يوم من الهجوم على القاعدة العسكرية، وقالت القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا في بيان: إنها «دمرت أسلحة ومعدات استولى عليها مقاتلو حركة الشباب بصورة غير مشروعة»، دون أن تحدد متى وأين سُرقت هذه الأسلحة. وسمحت هذه العمليات باستعادة مساحات واسعة في ولايتين واقعتين في وسط البلاد. 

ويواصل مسلحو حركة الشباب شن هجمات دامية انتقامًا،  ففي 29 أكتوبر 2022 انفجرت سيارتان مفخختان في مقديشو، ما أسفر عن مقتل 121 شخصًا وإصابة 333 آخرين بجروح في أخطر هجوم تشهده مقديشو منذ خمس سنوات.

وفي تقرير لمجلس الأمن الدولي في فبراير الماضي، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس: إن 2022 كان العام الذي شهد سقوط أكبر عدد من المدنيين في الصومال منذ 2017 ولا سيما في هجمات شنتها حركة الشباب.

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