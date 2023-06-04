شقيقة الزعيم الكوري الشمالية تدين اجتماعا للأمم المتحدة بشأن القمر الصناعي

القاهرة - بوابة الوسط

دانت كيم يو جونغ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، اجتماعا للأمم المتحدة دعت إليه واشنطن بعد فشل بيونغ يانغ، في إطلاق قمر اصطناعي للتجسس، معتبرة أنه «غير عادل ومنحاز»، كما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الأحد.

وحاولت كوريا الشمالية في 31 مايو الماضي، إرسال قمر اصطناعي للتجسس إلى الفضاء، لكن الصاروخ الذين يحمله وهو من نوع «تشوليما-1» سقط في البحر الأصفر، وفق وكالة «فرانس برس».

وأدى إطلاق الصاروخ إلى تحذيرات في سيول واليابان، وأثار انتقادات دولية شديدة.

وقالت كيم يو جونغ «أشعر باستياء كبير من دعوة مجلس الأمن الدولي في أغلب الأحيان إلى محاسبة جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية على ممارسة حقوقها بصفتها دولة ذات سيادة»، منتقدة اجتماعا «بطلب من الولايات المتحدة».

وأضافت «أدينه بشدة وأرفضه وأعتبر أنه عمل غير عادل ومنحاز»، مشيرة إلى أن مجلس الأمن الدولي يعمل «ملحقا سياسيا» لواشنطن ويتدخل في الشؤون الداخلية لكوريا الشمالية.

«غياب الوحدة والتحرك»

وحذرت كوريا الجنوبية واليابان، من أن عملية الإطلاق تشكل انتهاكا لقرارات الأمم المتحدة المفروضة على بيونغ يانغ، التي تحظر خصوصا استخدام صواريخ بالستية لأن هذه الأسلحة تعتمد على التكنولوجيا نفسها لقاذفات الصواريخ الفضائية.

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والجمعة عبرت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو، عن أسفها «لغياب الوحدة والتحرك» في مجلس الأمن في ملف كوريا الشمالية، معتبرة أن بيونغ يانغ تجد نفسها بذلك «بلا قيود» لمضاعفة عمليات إطلاق الصواريخ في انتهاك لقرارات المجلس.

فجوة تكنولوجية كبيرة

لكن كيم يو جونغ أكدت من جانبها أنها تريد تكرار عمليات إطلاق أقمار صناعية تعتبرها بيونغ يانغ أولوية استراتيجية في مواجهة الوجود العسكري الأميركي في المنطقة.

وقالت كيم إن كوريا الشمالية «ستواصل اتخاذ إجراءات استباقية لممارسة كل حقوقها القانونية كدولة ذات سيادة، بما في ذلك الحق في إطلاق أقمار صناعية للاستطلاع العسكري».

فيما يرى محللون أن هناك فجوة تكنولوجية كبيرة بين تطوير صواريخ بالستية عابرة للقارات، والقذائف التي أطلقتها بيونغ يانغ بالفعل مرات عدة، وعمليات إطلاق إلى الفضاء.

وهم يحذرون في الوقت نفسه من نشر نظام كوريا الشمالية لأقمار اصطناعية، لأن ذلك سيسمح له باستهداف القوات الأميركية والكورية الجنوبية بسهولة أكبر.