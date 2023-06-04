تعزيز الإجراءات الأمنية في هونغ كونغ والصين في ذكرى تيان أنمين

القاهرة - بوابة الوسط

عززت هونغ كونغ إجراءاتها الأمنية الأحد، حول حديقة يتجمع فيها عادة عشرات الآلاف لإحياء ذكرى تظاهرات ساحة تيان انمين، من أجل ضمان عدم مشاركة أحد في الذكرى الرابعة والثلاثين لقمع الحركة.

وعلى مدى أكثر من ثلاثين عامًا تجمّع عشرات الآلاف في الرابع من يونيو من كل عام، في حديقة فكتوريا في هونغ كونغ للمشاركة في وقفة احتجاجية على ضوء الشموع إحياء لذكرى أكثر من ألف متظاهر سلمي، قتلوا بالرصاص في 4 يونيو 1989، في ساحة تيان انمين في بكين، حين أرسل النظام الشيوعي الصيني جنودا ودبابات لقمع أشخاص كانوا يتظاهرون سلميا من أجل الديموقراطية، وفق وكالة «فرانس برس».

وفي نهاية هذا الأسبوع، ستستضيف الحديقة «كرنفالا»، تنظمه مجموعات مؤيدة لبكين مع نشر عشرات من رجال الشرطة في منطقة التسوق بعد يوم على اعتقال أربعة أشخاص بتهمة «التحريض على الفتنة» و«التصرف بطريقة غير منضبطة».

وقامت الشرطة بتفتيش المتسوقين في خليج كوزواي السبت، قبل أن تعتقل فنانين وناشطين.

وشاهد صحفي من وكالة «فرانس برس»، الفنان سانمو تشين يهتف «لا تنسوا الرابع من يونيو» قبل دفعه إلى حافلة تابعة للشرطة.

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والحديث عن حركة تيان أنمين، أمر شديد الحساسية للقيادة الشيوعية في الصين وإحياء الذكرى ممنوعة في البر الرئيسي.

«هونغ كونغ مكان مختلف الآن»

ولعقود، كانت هونغ كونغ المدينة الصينية الوحيدة التي تحيي الذكرى على نطاق واسع، في دليل على الحريات والتعددية السياسية التي كانت تتمتع بها نظرا لوضعها الخاص.

لكن منذ أن فرضت الصين قانون الأمن القومي في 2020، أنهت سلطات هونغ كونغ هذه التجمعات ودفعت الفنانين الذين يشاركون في إحياء الذكرى إلى إجراء عروضهم خارج المدينة الصينية.

وأشادت ونغ (53 عاما) التي رفضت الإفصاح عن اسمها بالكامل، بالمعرض الذي يجرى تنظيمه في فكتوريا بارك، ولكن عند سؤالها عن إحياء ذكرى حركة تيان انمين، أجابت أنه أمر من الماضي، وقالت «هونغ كونغ مكان مختلف الآن».

وسعت الحكومة الصينية لمسح الذكرى من الذاكرة العامة في الأراضي الصينية، كما جرى حذف أي ذكر لقمع تيان انمين من الإنترنت في الصين.

وهذا العام، استهدفت السلطات في بكين جسرا كان موقعا لتظاهرة نادرة العام الماضي، عندما علق محتج لافتة على جسر سيتونغ في أكتوبر يدعو فيها إلى «الحرية».

وجرى تعزيز الأمن حول الجسر خلال نهاية الأسبوع، وأزيلت لافتة الطريق ولم تعمل الإرشادات في تطبيقات الخرائط.

وبعد أن فرضت الصين قانون الأمن القومي في 2020، فر النشطاء الذين يدعون إلى الديموقراطية أو جرى اعتقالهم، وفي الأسابيع التي سبقت الذكرى، بدت السلطات حذرة.

«يجب على الجميع مراعاة القانون»

وصادرت الشرطة تمثالا تذكاريا بعنوان «عمود العار»، وألغي عرض خاص لفيلم وثائقي غير مرتبط بذكرى تيان أنمين وسحبت كتب حول القمع من المكتبات العامة.

وأزيلت رسالة شكر وجهتها محطة البث العامة في هونغ كونغ «أر تي أتش كي»، إلى مراسليها تعود إلى السادس من يونيو 1989- للثناء عليهم لبقائهم في بكين لتوثيق الحملة- من مكاتبها في المدينة، بحسب موظف اشترط عدم الكشف عن اسمه.

وأكدت «ار تي أتش كي»، لـ«فرانس برس» أن هذا يأتي في إطار «صيانة مكاتبها»، ومع اقتراب الذكرى السنوية هذا العام لقمع احتجاجات ميدان تيان أنمين، رفضت السلطات مرارًا تأكيد ما إذا كانت تعتبر إحياءها غير قانوني، واكتفت بالقول «يجب على الجميع مراعاة القانون».

وسبق أن اتُهم منظمو الوقفة الاحتجاجية السنوية المعروفون باسم «تحالف هونغ كونغ»، وقادتهم بـ«التحريض على التخريب»، بموجب قانون الأمن القومي الذي فُرض لقمع الاحتجاجات الضخمة والعنيفة المؤيدة للديموقراطية التي هزت المدينة في 2019.

وسيجرى إحياء ذكرى تيان أنمين في أماكن مختلفة في العالم من الصين وسيدني، وصولا إلى لندن ونيويورك.