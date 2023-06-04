  • Alwasat News
Atwasat

تعزيز الإجراءات الأمنية في هونغ كونغ والصين في ذكرى تيان أنمين

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 04 يونيو 2023, 09:19 صباحا
تعزيز الإجراءات الأمنية في هونغ كونغ والصين في ذكرى تيان أنمين
بوابة تيان أنمين في العاصمة الصينية بكين، 3 يونيو 2023. (أ ف ب)
alwasat radio

عززت هونغ كونغ إجراءاتها الأمنية الأحد، حول حديقة يتجمع فيها عادة عشرات الآلاف لإحياء ذكرى تظاهرات ساحة تيان انمين، من أجل ضمان عدم مشاركة أحد في الذكرى الرابعة والثلاثين لقمع الحركة.

وعلى مدى أكثر من ثلاثين عامًا تجمّع عشرات الآلاف في الرابع من يونيو من كل عام، في حديقة فكتوريا في هونغ كونغ للمشاركة في وقفة احتجاجية على ضوء الشموع إحياء لذكرى أكثر من ألف متظاهر سلمي، قتلوا بالرصاص في 4 يونيو 1989، في ساحة تيان انمين في بكين، حين أرسل النظام الشيوعي الصيني جنودا ودبابات لقمع أشخاص كانوا يتظاهرون سلميا من أجل الديموقراطية، وفق وكالة «فرانس برس».

وفي نهاية هذا الأسبوع، ستستضيف الحديقة «كرنفالا»، تنظمه مجموعات مؤيدة لبكين مع نشر عشرات من رجال الشرطة في منطقة التسوق بعد يوم على اعتقال أربعة أشخاص بتهمة «التحريض على الفتنة» و«التصرف بطريقة غير منضبطة».

وقامت الشرطة بتفتيش المتسوقين في خليج كوزواي السبت، قبل أن تعتقل فنانين وناشطين.

وشاهد صحفي من وكالة «فرانس برس»، الفنان سانمو تشين يهتف «لا تنسوا الرابع من يونيو» قبل دفعه إلى حافلة تابعة للشرطة.

- انتشار كثيف لقوات الأمن الصينية في بكين وشنغهاي بعد الاحتجاجات

والحديث عن حركة تيان أنمين، أمر شديد الحساسية للقيادة الشيوعية في الصين وإحياء الذكرى ممنوعة في البر الرئيسي.

«هونغ كونغ مكان مختلف الآن»
ولعقود، كانت هونغ كونغ المدينة الصينية الوحيدة التي تحيي الذكرى على نطاق واسع، في دليل على الحريات والتعددية السياسية التي كانت تتمتع بها نظرا لوضعها الخاص.

لكن منذ أن فرضت الصين قانون الأمن القومي في 2020، أنهت سلطات هونغ كونغ هذه التجمعات ودفعت الفنانين الذين يشاركون في إحياء الذكرى إلى إجراء عروضهم خارج المدينة الصينية.

وأشادت ونغ (53 عاما) التي رفضت الإفصاح عن اسمها بالكامل، بالمعرض الذي يجرى تنظيمه في فكتوريا بارك، ولكن عند سؤالها عن إحياء ذكرى حركة تيان انمين، أجابت أنه أمر من الماضي، وقالت «هونغ كونغ مكان مختلف الآن».

وسعت الحكومة الصينية لمسح الذكرى من الذاكرة العامة في الأراضي الصينية، كما جرى حذف أي ذكر لقمع تيان انمين من الإنترنت في الصين.

وهذا العام، استهدفت السلطات في بكين جسرا كان موقعا لتظاهرة نادرة العام الماضي، عندما علق محتج لافتة على جسر سيتونغ في أكتوبر يدعو فيها إلى «الحرية».

وجرى تعزيز الأمن حول الجسر خلال نهاية الأسبوع، وأزيلت لافتة الطريق ولم تعمل الإرشادات في تطبيقات الخرائط.

وبعد أن فرضت الصين قانون الأمن القومي في 2020، فر النشطاء الذين يدعون إلى الديموقراطية أو جرى اعتقالهم، وفي الأسابيع التي سبقت الذكرى، بدت السلطات حذرة.

«يجب على الجميع مراعاة القانون»
وصادرت الشرطة تمثالا تذكاريا بعنوان «عمود العار»، وألغي عرض خاص لفيلم وثائقي غير مرتبط بذكرى تيان أنمين وسحبت كتب حول القمع من المكتبات العامة.

وأزيلت رسالة شكر وجهتها محطة البث العامة في هونغ كونغ «أر تي أتش كي»، إلى مراسليها تعود إلى السادس من يونيو 1989- للثناء عليهم لبقائهم في بكين لتوثيق الحملة- من مكاتبها في المدينة، بحسب موظف اشترط عدم الكشف عن اسمه.

وأكدت «ار تي أتش كي»، لـ«فرانس برس» أن هذا يأتي في إطار «صيانة مكاتبها»، ومع اقتراب الذكرى السنوية هذا العام لقمع احتجاجات ميدان تيان أنمين، رفضت السلطات مرارًا تأكيد ما إذا كانت تعتبر إحياءها غير قانوني، واكتفت بالقول «يجب على الجميع مراعاة القانون».

وسبق أن اتُهم منظمو الوقفة الاحتجاجية السنوية المعروفون باسم «تحالف هونغ كونغ»، وقادتهم بـ«التحريض على التخريب»، بموجب قانون الأمن القومي الذي فُرض لقمع الاحتجاجات الضخمة والعنيفة المؤيدة للديموقراطية التي هزت المدينة في 2019.

وسيجرى إحياء ذكرى تيان أنمين في أماكن مختلفة في العالم من الصين وسيدني، وصولا إلى لندن ونيويورك.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أستراليا تعتزم إنشاء متنزه بحري بحجم إسبانيا

أستراليا تعتزم إنشاء متنزه بحري بحجم إسبانيا
باريس سان جرمان يعلن رسمياً رحيل بطل العالم ليونيل ميسي عن صفوفه

باريس سان جرمان يعلن رسمياً رحيل بطل العالم ليونيل ميسي عن صفوفه
بالصدفة.. العثور على 45 كيسًا تحوي رفاتًا بشرية في المكسيك

بالصدفة.. العثور على 45 كيسًا تحوي رفاتًا بشرية في المكسيك
مانشستر سيتي يواصل اكتساح الألقاب ويفوز بكأس إنجلترا

مانشستر سيتي يواصل اكتساح الألقاب ويفوز بكأس إنجلترا
معارك السودان تدخل أسبوعها الثامن.. وعشرات من ضحاياها دُفِنوا مجهولين

معارك السودان تدخل أسبوعها الثامن.. وعشرات من ضحاياها دُفِنوا مجهولين
الليبية ريحان بن جليل ستحمل شعلة افتتاح الأولمبياد الخاص في برلين

الليبية ريحان بن جليل ستحمل شعلة افتتاح الأولمبياد الخاص في برلين
«تحقيقات»: مبادرة الإسكان الشبابي في مرمى الانتقادات

«تحقيقات»: مبادرة الإسكان الشبابي في مرمى الانتقادات
شاهد: تنصيب إردوغان رئيسًا لولاية ثالثة في تركيا

شاهد: تنصيب إردوغان رئيسًا لولاية ثالثة في تركيا
كاريكاتير خيري - تحالف الجريمة المنظمة والفساد السياسي في ليبيا

كاريكاتير خيري - تحالف الجريمة المنظمة والفساد السياسي في ليبيا
النيجيريون في مواجهة معضلة إنهاء دعم الوقود

النيجيريون في مواجهة معضلة إنهاء دعم الوقود
غلّة الصيادين في بحر اليونان أسماك.. وبلاستيك

غلّة الصيادين في بحر اليونان أسماك.. وبلاستيك
باريس سان جيرمان يعلن رحيل مدافعه سيرخيو راموس

باريس سان جيرمان يعلن رحيل مدافعه سيرخيو راموس
لقاء فلورنسا: العداءة الكينية فايث كيبيغون تحطم الرقم القياسي العالمي لسباق 1500م

لقاء فلورنسا: العداءة الكينية فايث كيبيغون تحطم الرقم القياسي العالمي لسباق ...
دورينا اليوم.. النصر في السداسي وحسم الهبوط في الجولة الأخيرة

دورينا اليوم.. النصر في السداسي وحسم الهبوط في الجولة الأخيرة
انتهت عبر قناة الوسط (WTV): الأخضر أمام دارنس

انتهت عبر قناة الوسط (WTV): الأخضر أمام دارنس
انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة الاتحاد والاتحاد المصراتي

انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة الاتحاد والاتحاد المصراتي
«مياوزييم».. متحف للقطط في طهران لتعزيز تعايشها مع السكان

«مياوزييم».. متحف للقطط في طهران لتعزيز تعايشها مع السكان
«ميتا» تكشف عن خوذة جديدة للواقع الافتراضي قبل أيام من خطوة مشابهة من «آبل»

«ميتا» تكشف عن خوذة جديدة للواقع الافتراضي قبل أيام من خطوة مشابهة من «آبل»
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
بالصدفة.. العثور على 45 كيسًا تحوي رفاتًا بشرية في المكسيك
بالصدفة.. العثور على 45 كيسًا تحوي رفاتًا بشرية في المكسيك
ألمانيا تطالب الصين بوقف برنامج تدريبي بمشاركة طيارين ألمان سابقين
ألمانيا تطالب الصين بوقف برنامج تدريبي بمشاركة طيارين ألمان ...
حادث أميركي - صيني جديد في مضيق تايوان
حادث أميركي - صيني جديد في مضيق تايوان
الصين تحذر من تحالفات «شبيهة بحلف شمال الأطلسي» في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
الصين تحذر من تحالفات «شبيهة بحلف شمال الأطلسي» في منطقة آسيا ...
البنتاغون يندد بتصرفات الصين «الخطرة بشكل متزايد» في آسيا
البنتاغون يندد بتصرفات الصين «الخطرة بشكل متزايد» في آسيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أول تعليق من كيليتشدار أوغلو بعد انتهاء الانتخابات التركية
أول تعليق من كيليتشدار أوغلو بعد انتهاء الانتخابات التركية...
نتائج أولية للانتخابات الرئاسية التركية: إردوغان يحصل على 59% مقابل 35% لكيليتشدار أوغلو
نتائج أولية للانتخابات الرئاسية التركية: إردوغان يحصل على ......
الأناضول: إردوغان متقدم بـ52% من الأصوات مقابل 42% لكيليتشدار بعد فرز 50% من أصوات الناخبين
الأناضول: إردوغان متقدم بـ52% من الأصوات مقابل 42% ......
نسبة المشاركة وصلت لـ88.9%.. إجراء جولة ثانية للانتخابات الرئاسية التركية
نسبة المشاركة وصلت لـ88.9%.. إجراء جولة ثانية للانتخابات ......
حكم بالسجن 3 سنوات على ساركوزي في قضية فساد
حكم بالسجن 3 سنوات على ساركوزي في قضية فساد...
المزيد
السلطات الهندية تمكنت من تحديد سبب حادث القطارات «والمسؤولين عنه»
السلطات الهندية تمكنت من تحديد سبب حادث القطارات «والمسؤولين......
كييف: موسكو ضربت مطارًا بوسط أوكرانيا
كييف: موسكو ضربت مطارًا بوسط أوكرانيا...
تعزيز الإجراءات الأمنية في هونغ كونغ والصين في ذكرى تيان أنمين
تعزيز الإجراءات الأمنية في هونغ كونغ والصين في ذكرى تيان ......
البنتاغون يندد بتصرفات الصين «الخطرة بشكل متزايد» في آسيا
البنتاغون يندد بتصرفات الصين «الخطرة بشكل متزايد» في آسيا...
الصين تحذر من تحالفات «شبيهة بحلف شمال الأطلسي» في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
الصين تحذر من تحالفات «شبيهة بحلف شمال الأطلسي» في منطقة ......
المزيد