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حادث أميركي - صيني جديد في مضيق تايوان

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 04 يونيو 2023, 07:38 صباحا
حادث أميركي - صيني جديد في مضيق تايوان
سفينة شحن تعبر مضيق تايوان عند جزيرة بنغتان، اقرب نقطة في الصين الى تايوان في اقليم فوجيان الصيني بجنوب شرق البلاد، 16 أبريل 2023. (أرشيفية: أ ف ب)
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اتهمت البحرية الأميركية، أمس السبت، سفينة صينية بالقيام بتحركات «خطيرة» حول مدمرة أميركية في مضيق تايوان، بعد أقل من عشرة أيام على وقوع حادث جوي بين البلدين في المنطقة. وقالت القيادة الأميركية، في بيان، إن السفينة الصينية «أجرت مناورات خطيرة بالقرب من تشونغ هون»، المدمرة الأميركية التي كانت تبحر في المضيق السبت، وفق وكالة «فرانس برس».

وأوضح البيان: «السفينة الصينية تجاوزت تشونغ هون من الجانب الأيسر، ثم اعترضت طريقها على بُعد 150 مترا»، مضيفا: «المدمرة تابعت مسارها، وأبطأت إلى سرعة عشر عقد، لتجنب اصطدام».
وتابع: «السفينة الصينية مرت مجددا أمام مقدمة تشونغ هون من الجانب الأيمن إلى الجانب الأيسر على بُعد ألفي متر»، وواصلت الإبحار إلى جانبها، واقتربت منها إلى مسافة تبعد عنها أقل من 150 مترا.

وقع هذا الحادث عندما كانت السفينة «يو إس إس تشونغ هون»، وهي مدمرة من نوع «إيجيس» تابعة للأسطول الأميركي في المحيط الهادئ، تبحر إلى جانب السفينة الكندية «إتش إم سي إس مونتريال» في مضيق تايوان، الذي يبلغ عرضه 180 كيلو مترا، ويفصل الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي عن الصين القارية.

الجيش الصيني راقب مرور السفينتين
بينما قال الجيش الصيني إنه راقب مرور السفينتين، لكنه لم يذكر أي حوادث. وصرح المتحدث باسم القيادة الشرقية للصين الكولونيل شي يي إن: «الدول المعنية تختلق عمدا مشاكل في مضيق تايوان، وتتعمد تأجيج المخاطر، وتقوض بخبث السلام والاستقرار الإقليميين».

تعبر سفن أميركية باستمرار مضيق تايوان، لكن نادراً ما ترافقها سفن تابعة للحلفاء، ويعود آخر مرور لسفن أميركية وكندية معا إلى سبتمبر الماضي، وتثير هذه التحركات غضب الصين التي تعد تايوان جزءًا لا يتجزأ من أراضيها، وتؤكد أنها تمتلك حقوقا سيادية في المضيق.

وهذا الحادث هو الثاني بين الولايات المتحدة والصين في المنطقة خلال أقل من عشرة أيام، حيث صرح عسكريون أميركيون في 26 مايو بأن طيارا صينيا قام بـ«مناورة عدوانية غير مبررة» بالقرب من طائرة استطلاع أميركية كانت تحلق فوق بحر الصين الجنوبي. بينما أوضح متحدث عسكري صيني حينذاك أن الطائرة الأميركية «اقتحمت عمدا» منطقة تدريب في الصين لـ«القيام بعمليات استطلاع».

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