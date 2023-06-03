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السنغال.. ارتفاع حصيلة المواجهات إلى 15 قتيلاً منذ الخميس

القاهرة - بوابة الوسط السبت 03 يونيو 2023, 05:38 مساء
السنغال.. ارتفاع حصيلة المواجهات إلى 15 قتيلاً منذ الخميس
حطام سيارة متفحمة في أحد شوارع داكار غداة الصدامات. (أ ف ب)
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لا يزال الوضع متوتراً حتى اليوم السبت في السنغال، غداة مواجهات أسفرت عن ستة قتلى جدد لترتفع بذلك إلى 15 قتيلاً حصيلة المواجهات منذ الخميس، يوم صدور الحكم على المعارض عثمان سونكو بالسجن عامين.

وقال الناطق باسم وزير الداخلية ماهام كا «سجلنا في 2 يونيو ست وفيات، بينها سجلنا أربع في منطقة دكار واثنين في منطقة زيغينشور»، بحسب «فرانس برس».

واندلعت الصدامات مساء الجمعة بين مجموعات صغيرة من المتظاهرين الشباب والشرطة في دكار وضواحيها وجنوب البلاد. ولم تصدر وزارة الداخلية أي أنباء عن وقوع حوادث بعد ظهر السبت. 

 الممتلكات العامة والخاص تتعرض للنهب
تعرضت للنهب العديد من الممتلكات العامة والخاصة، بما في ذلك البنوك ومتاجر علامة «أوشان» في ضواحي دكار. وتناثرت الإطارات المحترقة والحجارة على الطرق في عدة شوارع صباح السبت. 

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وفرضت السلطات قيوداً على الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي كما لوحظ على فيسبوك وواتساب وتويتر مثلاً، وهو إجراء لوقف «انتشار رسائل كراهية وتخريب»، بحسب قولها. وانتشر الجيش على غرار اليوم السابق حول نقاط استراتيجية. كما انتشرت عناصر من الشرطة والدرك بأعداد كبيرة في العاصمة.

«مقاومة»
يخشى السنغاليون من تداعيات احتمال توقيف المعارض عثمان سونكو، المرشح الرئاسي لعام 2024 والمحكوم بالسجن لمدة عامين بتهمة تشجيع شابة تحت الحادية والعشرين على «الفجور». يؤدي هذا القرار إلى تجريد سونكو من أهليته الانتخابية.

 مكيدة من السلطة لإبعاده عن الانتخابات الرئاسية
لم يكف سونكو عن إنكار التهم الموجهة إليه مشيراً إلى مكيدة من السلطة لإبعاده عن الانتخابات الرئاسية. ويبدو أن قوات الأمن تجبره على ملازمة منزله في دكار، وأنه «محتجز» على حدّ قوله.

وقال وزير العدل إسماعيل ماديور للصحفيين إنه يمكن توقيف سونكو «في أي لحظة». ودعا حزب سونكو «باستيف» في بيان الجمعة إلى «توسيع نطاق المقاومة وتكثيفها حتى رحيل الرئيس ماكي سال»، متهماً نظامه بارتكاب «تجاوزات دامية واستبدادية».

واعتبر الناطق باسم الحكومة أن الأحداث منذ الخميس ليست «تظاهرة شعبية بمطالب سياسية» وإنما «أعمال تخريب ولصوصية» 
وقال لصحيفة «اوبسرفاتور» إننا «نواجه مخربين يجري تجنيدهم لتغذية توتر مصطنع. سيواصلون ما يقومون به لكن الوقت يلعب لصالح التعافي التام والحفاظ على النظام العام».

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