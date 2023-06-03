مصادر إسرائيلية: إصابة إسرائيليين خلال إطلاق نار قرب الحدود المصرية في سيناء

القاهرة - بوابة الوسط

أصيب إسرائيليان، خلال تبادل لإطلاق النار مع مسلح، في صحراء النقب، قرب الحدود المصرية في سيناء، فيما جرى «تحييد» منفذ العملية، على ما أعلن بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار البيان إلى أن المسلح أطلق النار من داخل الحدود الإسرائيلية، فيما تجرى عملية تمشيط للمنطقة.

وبحسب موقع «جوزاليم بوست» الإسرائيلي، أكد جيش الاحتلال، في منتصف النهار، تقارير عن تبادل مستمر لإطلاق النار بالقرب من الحدود المصرية بين القوات الإسرائيلية وشخص أطلق النار على الإسرائيليين في وقت سابق من صباح اليوم.

بينما لم يصدر أي تعليق من الجانب المصري، بشأن الحادث الذي لم تعرف طبيعته بعد.