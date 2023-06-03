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الرئيس البرازيلي يزور فرنسا للقاء ماكرون في نهاية يونيو

القاهرة - بوابة الوسط السبت 03 يونيو 2023, 10:14 صباحا
الرئيس البرازيلي يزور فرنسا للقاء ماكرون في نهاية يونيو
الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا. (أرشيفية: الإنترنت)
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يزور الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، باريس في 22 و23 يونيو الحالي، للقاء نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، كما أعلنت الحكومة البرازيلية الجمعة.

وقال مصدر في الرئاسة البرازيلية، إن الزعيم اليساري سيزور العاصمة الفرنسية في 22 و23 يونيو الحالي، لعقد «لقاء ثنائي مع ماكرون»، وفق وكالة «فرانس برس».

وكان لولا (77 عاما) التقى ماكرون في قمة مجموعة السبع في هيروشيما (اليابان) في 20 مايو، وقد بحثا سبل تعزيز التعاون الدفاعي والتبادل الثقافي والحرب في أوكرانيا، حسب المصدر نفسه.

ودعا لولا في يناير الماضي، إيمانويل ماكرون رسميًا إلى البرازيل لزيارة حوض بناء السفن في ريو، حيث يعمل البلدان معا في إنتاج غواصة تعمل بالطاقة النووية.

تحسن العلاقات من جديد
ومع ذلك، لم تعلن الرئاسة الفرنسية حتى الآن عن موعد لهذه الزيارة. وتحسنت العلاقات الدبلوماسية بين فرنسا والبرازيل منذ عودة لولا إلى السلطة في يناير الماضي.

وكانت العلاقات بين ماكرون والرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو (2019-2022)، مقعدة لا سيما بشأن البيئة، وواجه الرئيس اليميني المتطرف انتقادات بسبب إدارته لمنطقة الأمازون الأساسية في مكافحة تغير المناخ.

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وقبل لقائه ماكرون، سيتوجه لولا في 21 يونيو إلى الفاتيكان للقاء البابا فرنسيس، حسب الرئاسة البرازيلية.

وكان الرجلان بحثا السلام في أوكرانيا ومكافحة الفقر في اتصال هاتفي الأربعاء، وانتهز لولا فرصة المحادثة لدعوة البابا إلى زيارة البرازيل.

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